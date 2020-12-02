Εξώδικο Μπογδάνου στην ΕφΣυν – Τι απαντά η εφημερίδα

Εξώδικο έστειλε ο βουλευτής της ΝΔ Κ. Μπογδάνος στην Εφημερίδα των Συντακτών για δύο κείμενα που είχαν πριν από πολύ καιρό δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΕφΣυν, το πρώτο στις 16-7-2020 με συντάκτη τον Τάσο Τσακίρογλου (και όχι τον φωτογράφο Σωτ. Δημητρόπουλο, όπως εσφαλμένα αναφέρεται στο εξώδικο) και τίτλο «Σοβαρά κ. Πέτσα, δεν τρέχει τίποτα με τον συγχρωτισμό Μπογδάνου-Κασιδιάρη;» και το δεύτερο στις 13-10-2019 με συντάκτη τον Δημήτρη Νανούρη και τίτλο «Κουκουλοφόρος χωρίς κουκούλα».

Αναφέρει ο κ. Μπογδάνος στο εξώδικό του, μετά την παράθεση μέρους του άρθρου του Τ. Τσακίρογλου:

“Δεν είναι μάλιστα η πρώτη φορά που η ιστοσελίδα ιδιοκτησίας σας καταφέρεται εναντίον μου κατ’ αυτόν τον τρόπο, καθώς το προαναφερθέν δημοσίευμα υπήρξε αφορμή να ανακαλύψω παλαιότερο δημοσίευμα της ιστοσελίδας σας στο οποίο κατ’ ουσίαν, το ως άνω άρθρο παραπέμπει. Πρόκειται για άρθρο αναρτηθέν στην ιστοσελίδα σας την 13η-10-2019 με συντάκτη τον Δημήτρη Νανούρη υπό τον τίτλο «Κουκουλοφόρος χωρίς κουκούλα». Το άρθρο δε αυτό – το οποίο και είναι σημαντικά εκτενέστερο από το πρώτο άρθρο που προαναφέρθηκε- παραμένει έως σήμερα δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα σας, συνοδευόμενο μάλιστα από φωτογραφία μου, στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο «https:www.efsyn.gr/stilesσ/meteoros/214567_koykoyloforos-horis-koykoyla ..”

και συνεχίζει σε σχέση με το εκείνο της προηγούμενης χρονιάς του Δημήτρη Νανούρη

“ Στο σύνολό του το ως άνω δημοσιευθέν άρθρο αποτελεί μια προαποφασισμένη και σκόπιμη προσπάθεια ακραίας σπίλωσης και προσβολής της προσωπικότητας και του ονόματος μου, καθόσον εκφεύγει πλήρως από τα ανεκτά όρια της δημοσιογραφικής κριτικής και δεοντολογίας και επιδίδεται σε μια άνευ προηγουμένου επιχείρηση συκοφάντησής μου. Συνολικά από την αρχή μέχρι και το τέλος του, διαχέεται από μια συνεχή ειρωνική, υβριστική και διαστρεβλωτική της αλήθειας διάθεση, με τη χρήση συκοφαντικών εκφράσεων.

Ενδεικτικά και μόνο ορισμένες εκ των φράσεων που θίγουν κατάφωρα την τιμή και την υπόληψη μου, για τον λόγο που κάθε φορά αναφέρεται, είναι οι εξής:

– «Δεν είναι να πιστεύεις τον Μπογδάνο ακόμα κι αν σου πει καλημέρα· σίγουρα τριγύρω θα επικρατεί βαθύ σκότος, μαύρα μεσάνυχτα», καθώς με παρουσιάζει ως ψεύτη,

– «τράβηξε την προσοχή μου ένας φαλάκρας απέξω κι από μέσα», καθώς με παρουσιάζει ως πρόσωπο κενού περιεχομένου,

– «που ωρυόταν σαν αρσενική κυρία Λουκά. Να με συγχωρεί η κατά τα’ άλλα συμπαθέστατη Ελένη για την άστοχη παρομοίωση, καθότι ο τύπος επέρδετο κυριολεκτικά απ’ το στόμα, αραδιάζοντας αδιανόητες ασυναρτησίες με ταχύτητα μυδραλιοβόλου», καθώς με παρουσιάζουν ως πρόσωπο οργισμένο, που εκστομίζει πλήθος ηλιθιοτήτων και ασυναρτησιών,

– «Πάσχιζε να ομιλεί στην καθαρεύουσα, αλλά τα σόλοικα ελληνικά του αποκάλυπταν γλωσσική ημιμάθεια και πνευματική πενία», καθώς με παρουσιάζει ως πρόσωπο εν γένει αμόρφωτο, που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει επαρκώς την ελληνική γλώσσα,

– «Ακροδεξιός ως τα μπούνια, συνοδοιπόρος του ναζιστικού μορφώματος- η μοναδική σχέση του με τη μόρφωση-, υπερασπιζόταν με μένος τους υπόδικους χρυσαυγίτες», καθώς με παρουσιάζει ως βαθύτατα ακροδεξιό, ναζί και υπερασπιστή προσώπων με τέτοιες απόψεις, ως αμόρφωτο, και με στοχοποιεί , ιδίως με τη χρήση της λέξης «ακροδεξιός»,

– «Μεθοριακή προσωπικότητα, δίχως άλλο, με συμπλεγματική προβολή μεγαλείου», καθώς με παρουσιάζει ως πρόσωπο που αποκλίνει με αρνητικό τρόπο του μέσου όρου και ψυχικά διαταραγμένο

– «Φιλονικούσε διαρκώς με την κοινή λογική εκτοξεύοντας εμέσματα», καθώς με παρουσιάζει ως πρόσωπο που αγαπάει τις φιλονικίες, που είναι παράλογο και προβαίνει σε παράλογες δηλώσεις,

– «Εξοργίζοντας συστηματικά το δημοκρατικό κοινό, κέρδιζε απείρως περισσότερη δημοσιότητα απ’ όση του αναλογούσε», καθώς με παρουσιάζει ως πρόσωπο που εκφράζει αντιδημοκρατικές απόψεις και ανάξιο να έχει τη δημοσιότητα που απολαμβάνει,

– «Τούτο το συνειδητό ψεύδος δημιουργούσε, λοιπόν, κάποια σύγχυση κι έτσι έπαιρνε η μπάλα και τα δικά μας χωριά. Αν ήμουν δικομανής, έπρεπε να υποβάλω μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και σίγουρα θα τον καταδίκαζα σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, ως και τον Άρειο Πάγο, αν χρειαζόταν», καθώς με παρουσιάζουν ως ψεύτη και ως πρόσωπο που διαπράττει συκοφαντικές δυσφημίσεις.

– «Αργότερα ζήτησε από τα προσφιλή του τανκς να εκκενώσουν την ΕΡΤ», καθώς με παρουσιάζει ως πρόσωπο που εκφράζει φιλοδικτατορικές απόψεις,

– «Τον ανταμείβει τώρα αποκαλώντας επί κυπριακού εδάφους προδοτικό το ΑΚΕΛ και αναλαμβάνοντας αυτοβούλως χρέη ρουφιάνου», καθώς με παρουσιάζει ως πρόσωπο που καταδίδει και με στοχοποιεί, ιδίως με την χρήση της λέξης «ρουφιάνος»,

– «Κουκουλοφόρος δίχως κουκούλα, δήθεν και τσάμπα μάγκας», καθώς με παρουσιάζει ως δωσίλογο της κατοχής κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και ψευτοπαλικαρά.

Από την ανάγνωση και μόνο των ως άνω εκφράσεων, είναι απολύτως κατανοητό ότι το συγκεκριμένο άρθρο εξυπηρετεί μια και μόνο σκοπιμότητα: την άνευ ορίων εξύβριση και συκοφάντησή μου. Συνεπώς, στο σύνολο του το ως άνω άρθρο είναι άκρως προσβλητικό για τη προσωπικότητά μου, καθώς εμπεριέχει ευθείες ύβρεις, και , εν γένει, κάθε παράγραφός του επιδιώκει τη συκοφάντησή μου .

Επιπροσθέτως, με μια εκ παραλλήλου ανάγνωση και των δύο ανωτέρω αναφερθέντων δημοσιευμάτων καθίσταται σαφές όχι μόνον ότι κάνουν χρήση παρόμοιας φρασεολογίας, αλλά επιπλέον ότι επιδίδονται από κοινού σε προσπάθεια να με παρουσιάσουν ψευδώς και παραπλανητικώς ως άτομο με ακραίες «ρατσιστικές» και «φασιστικές» αντιλήψεις, το οποίο δε – όπως αναφέρουν- δήθεν επικροτεί εγκληματικές ενέργειες προσώπων με ακραία φασιστικά φρονήματα.

Για όλους τους άνω αναφερόμενους λόγους η ανωτέρω αρθρογραφία και ιδίως το άρθρο υπό τίτλο «Κουκουλοφόρος χωρίς κουκούλα», που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα σας «www.efsyn.gr», καθ’ όλο το περιεχόμενό του και όχι μόνο κατά ορισμένες φράσεις, θίγει βάναυσα την τιμή και την υπόληψή μου, που προστατεύονται ως στοιχεία της προσωπικότητάς μου. Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα, δυνάμει των άρθρων 57 ΑΚ και 59 ΑΚ, απόκρουσης της παράνομης προσβολής της προσωπικότητάς του, η οποία περιλαμβάνει κάθε αγαθό το οποίο συνδέεται στενά με το πρόσωπο, ως ύπαρξη φυσική, ηθική, κοινωνική και πνευματική, όπως είναι η τιμή και η υπόληψη. Τα αγαθά αυτά δεν αποτελούν αυτοτελή δικαιώματα αλλ’ επιμέρους εκφάνσεις (εκδηλώσεις) του ενιαίου δικαιώματος επί της ίδιας προσωπικότητας, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε προσβολή αυτών να σημαίνει και προσβολή της συνολικής έννοιας «προσωπικότητα». ”

Η απάντηση της εφημερίδας:

Ο κ. Μπογδάνος δεν αμφισβητεί κατ’ ουσίαν τα αναφερόμενα περιστατικά στα δύο κείμενα. Πως θα μπορούσε άλλωστε. Εγκαλεί την ιστοσελίδα μας και τους συντάκτες μας για οξύ λόγο και κρίσεις που τάχα τον προσβάλλουν. Όμως, είναι τουλάχιστον αντιφατικό ένας πρώην δημοσιογράφος και νυν βουλευτής, δηλαδή ένα δημόσιο πρόσωπο, που το ίδιο χρησιμοποιεί ιδιαίτερα συγκρουσιακό και συχνά ακραίο λόγο, να διαμαρτύρεται διότι, για δημόσιες δράσεις και τοποθετήσεις του, του ασκήθηκε οξεία κριτική. Θα περιμέναμε από έναν πολιτικό και μάλιστα πρώην δημοσιογράφο, να αναγνωρίζει στον Τύπο τουλάχιστον τον θεσμικό του ρόλο : το δικαίωμα να παρουσιάζει θέματα του δημόσιου βίου και να τοποθετείται κριτικά απέναντι σ’ αυτά.