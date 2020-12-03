ΗΠΑ: Μωρό γεννήθηκε από έμβρυο που ήταν κατεψυγμένο για 27 χρόνια

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Όταν η Μόλι γεννήθηκε τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, έσπασε ένα μοναδικό ρεκόρ καθώς το έμβρυο της καταψύχθηκε τον Οκτώβριο του 1992 και παρέμεινε έτσι μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020, όταν το υιοθέτησαν η Τίνα και ο Μπεν Γκίμπσον του Τενεσί. Καθώς πέρασαν 27 χρόνια, η Μόλι θα καταχωρηθεί στα αρχεία ως το μωρό που γεννήθηκε από ένα έμβρυο που παρέμεινε επί μεγαλύτερο διάστημα στην κατάψυξη.

Η επιστήμη κάνει θαυματα, και όταν αυτά είναι δώρο ζωής τότε αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Ειδικά στο θέμα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής οι εξελίξεις έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκια. Απόδειξη η παρακάτω ιστορία:

Η οικογένεια της Τίνα πάλεψε με τη στειρότητα για σχεδόν πέντε χρόνια πριν οι γονείς της ενημερωθούν για την υιοθέτηση εμβρύων σε ένα τοπικό πρακτορείο ειδήσεων.

«Αυτός είναι ο μόνος λόγος που μοιραζόμαστε την ιστορία μας. Εάν οι γονείς μου δεν το είχαν δει στις ειδήσεις, τότε δεν θα ήμασταν εδώ», είπε η Τίνα, 29 ετών.

Η Τίνα, μια δασκάλα δημοτικού σχολείου και ο σύζυγός της, ένας 36χρονος αναλυτής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ήρθαν σε επαφή με το Εθνικό Κέντρο Δωρεάς Εμβρύων (NEDC), έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό στο Νόξβιλ που αποθηκεύει κατεψυγμένα έμβρυα που προέρχονται από δωρεές.

H μικρή Μόλι στην αγκαλιά της αδελφής της Οικογένειες όπως αυτή των Γκίμπσον μπορούν στη συνέχεια να υιοθετήσουν ένα από τα αχρησιμοποίητα έμβρυα και να γεννήσουν ένα παιδί. Υπάρχουν περίπου ένα εκατομμύριο κατεψυγμένα ανθρώπινα έμβρυα που είναι αποθηκευμένα στις ΗΠΑ αυτήν τη στιγμή, σύμφωνα με τον NEDC.

Ο Mαρκ Μέλιγκερ διευθυντής μάρκετινγκ και ανάπτυξης της NEDC, δήλωσε ότι η στειρότητα είναι κοινή στις οικογένειες που ζητούν δωρεές εμβρύων. «Θα έλεγα ότι πιθανώς το 95% όσων αιτήθηκαν υιοθεσία αντιμετώπιζε κάποιο είδος στειρότητας. Αισθανόμαστε τιμή και πως είναι προνόμιο να κάνουμε αυτό το έργο και να βοηθάμε αυτά τα ζευγάρια να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους».

Μετά την πρώτη τους υιοθέτηση εμβρύων, η Τίνα γέννησε την Έμα, η οποία κατείχε το ρεκόρ μέχρι τώρα καθώς γεννήθηκε από έμβρυο που είχε μείνει στην κατάψυξη επί 24 χρόνια μέχρι τη γέννησή της τον Νοέμβριο του 2017. Και τα δύο έμβρυα δωρίστηκαν και καταψύχθηκαν μαζί το 1992, όταν η Τίνα Γκίμπσον ήταν περίπου ενός έτους.

Οπως αναφέρει η lifo, σύμφωνα με το NEDC, το 24χρονο έμβρυο της Έμα ήταν το παλαιότερο στην ιστορία που γεννήθηκε, μέχρι τον ερχομό της Μόλι, Σύμφωνα με το NEDC, η διάρκεια ζωής των κατεψυγμένων εμβρύων δεν έχει τέλος. Το χρονικό πλαίσιο περιορίζεται, ωστόσο, από την εποχή της τεχνολογίας.