search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 08:22
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.12.2020 07:30

Βριλήσσια: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ «νονών» της νύχτας

10.12.2020 07:30
vrilissia_0.jpg

 

Με 20 σφαίρες από καλάσνικοφ δολοφονήθηκε χθες το μεσημέρι ο 56χρονο Δημήτρης Κ., ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στον χώρο της νύχτας. Οι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον του στις 3.30 μ.μ. λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του στην οδό Υμηττού. Η επίθεση έγινε τη στιγμή που ήταν πεζός δίχως μέχρι αργά χθες να έχει αποσαφηνιστεί εάν επέστρεφε ή έβγαινε από το σπίτι ή το θωρακισμένο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε στις μετακινήσεις του.

Οι δράστες, που θεωρείται βέβαιο ότι παρακολουθούσαν τις κινήσεις του, επέβαιναν σε ένα λευκό αυτοκίνητο μάρκας BMW, το οποίο μετά το φόνο εγκατέλειψαν σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από το σημείο της δολοφονίας, στο πάτημα Χαλανδρίου. Προηγουμένως του έβαλαν φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους και απομακρύνθηκαν με άλλο Ι.Χ.. Για το λευκό BMW δεν είχε δηλωθεί κλοπή.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στην “Καθημερινή” ότι το άτομο που κρατούσε το καλάσνικοφ πλησίασε πεζός τον 56χρονο και αφού τον πυροβόλησε επιβιβάστηκε στο όχημα διαφυγής που οδηγούσε συνεργός. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης επιβεβαίωσαν ότι ο δράστης έριξε στο θύμα χαριστική βολή στο κεφάλι καθώς και ότι ο 56χρονος είχε στην κατοχή του όπλο που δεν πρόλαβε να χρησιμοποιήσει. Στο σημείο, λίγο μετά τη δολοφονία, βρέθηκε η αδελφή καθώς και η σύντροφός του.

Ο Δημήτρης Κ. έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για υποθέσεις αρμοδιότητας του τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, ενώ είχε αναμιχθεί στην υπόθεση του περιώνυμου “συνδικάτου των εκτελεστών” την περίοδο 1993-1995. Επίσης, το όνομά του ήταν ανάμεσα σε αυτά που αναφέρονταν στην πρόσφατη έρευνα της ΕΥΠ για προστασία οίκων ανοχής και διαφθορά στο εσωτερικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο της έρευνας είχε προκύψει ότι διατηρούσε επαφές με τον απότακτο αστυνομικό Σπύρο Παπαχρήστου, όπως και τον 49χρονο Δημήτρη Μάλαμα, που δολοφονήθηκαν ο πρώτος στις 30 Απριλίου του 2018 και ο δεύτερος στις 29 Οκτωβρίου 2019 στο Χαϊδάρι.Ένα από τα στοιχεία που είχαν προκύψει από την έρευνα της ΕΥΠ ήταν ότι ο 56χρονος ενδιαφερόταν να νομιμοποιεί χρηματικό ποσό 150.000€ – 200.000€ ημερησίως, μέσω ηλεκτρονικών κρατήσεων και ηλεκτρονικών πληρωμών σε καλοκαιρινά καταστήματα στη Μύκονο. Τα χρήματα θα έμπαιναν σε λογαριασμούς στο Λιχτενστάιν και στο Λουξεμβούργο και έπειτα θα κατέληγαν στην Ελλάδα. Τους τελευταίους μήνες λέγεται ότι πλην των δραστηριοτήτων του στη Μύκονο είχε καταφέρει να αποκτήσει -μέσω συνεργατών του- άδεια στοιχηματικής εταιρείας.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MixCollage-19-Feb-2026-01-49-AM-5273
BUSINESS

Εντυπωσιακή ελληνική παρουσία στη WorldDefenseShow 2026 αναδεικνύει τεχνολογική υπεροχή και διεθνείς συνεργασίες αμυντικής βιομηχανίας

syros nayphgeia
BUSINESS

ΟΝΕΧ Ναυπηγεία Σύρου: Σε λειτουργία μετά από 15 χρόνια το σύστημα ανέλκυσης πλοίων Syncrolift

chinese new
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: 12 νεκροί – ανάμεσά τους 5 παιδιά – από έκρηξη σε κατάστημα πυροτεχνημάτων

sergey_lavrov_new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Λαβρόφ σε ΗΠΑ για πιθανή επίθεση στο Ιράν – «Είναι παιχνίδι με τη φωτιά»

AKINHTA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση, start-ups και ανακαινίσεις: Τρία νέα «εργαλεία» για να κινηθεί η αγορά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

LA-Mpaf
LIFESTYLE

«Θα σε δείρουμε άσχημα, ηρέμησε»: O Λα Μπάφ ημίγυμνος, σέρνεται στον δρόμο στη Νέα Ορλεάνη (Video)

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 08:13
MixCollage-19-Feb-2026-01-49-AM-5273
BUSINESS

Εντυπωσιακή ελληνική παρουσία στη WorldDefenseShow 2026 αναδεικνύει τεχνολογική υπεροχή και διεθνείς συνεργασίες αμυντικής βιομηχανίας

syros nayphgeia
BUSINESS

ΟΝΕΧ Ναυπηγεία Σύρου: Σε λειτουργία μετά από 15 χρόνια το σύστημα ανέλκυσης πλοίων Syncrolift

chinese new
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: 12 νεκροί – ανάμεσά τους 5 παιδιά – από έκρηξη σε κατάστημα πυροτεχνημάτων

1 / 3