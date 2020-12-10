Βριλήσσια: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ «νονών» της νύχτας

Με 20 σφαίρες από καλάσνικοφ δολοφονήθηκε χθες το μεσημέρι ο 56χρονο Δημήτρης Κ., ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στον χώρο της νύχτας. Οι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον του στις 3.30 μ.μ. λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του στην οδό Υμηττού. Η επίθεση έγινε τη στιγμή που ήταν πεζός δίχως μέχρι αργά χθες να έχει αποσαφηνιστεί εάν επέστρεφε ή έβγαινε από το σπίτι ή το θωρακισμένο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε στις μετακινήσεις του.

Οι δράστες, που θεωρείται βέβαιο ότι παρακολουθούσαν τις κινήσεις του, επέβαιναν σε ένα λευκό αυτοκίνητο μάρκας BMW, το οποίο μετά το φόνο εγκατέλειψαν σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από το σημείο της δολοφονίας, στο πάτημα Χαλανδρίου. Προηγουμένως του έβαλαν φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους και απομακρύνθηκαν με άλλο Ι.Χ.. Για το λευκό BMW δεν είχε δηλωθεί κλοπή.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στην “Καθημερινή” ότι το άτομο που κρατούσε το καλάσνικοφ πλησίασε πεζός τον 56χρονο και αφού τον πυροβόλησε επιβιβάστηκε στο όχημα διαφυγής που οδηγούσε συνεργός. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης επιβεβαίωσαν ότι ο δράστης έριξε στο θύμα χαριστική βολή στο κεφάλι καθώς και ότι ο 56χρονος είχε στην κατοχή του όπλο που δεν πρόλαβε να χρησιμοποιήσει. Στο σημείο, λίγο μετά τη δολοφονία, βρέθηκε η αδελφή καθώς και η σύντροφός του.

Ο Δημήτρης Κ. έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για υποθέσεις αρμοδιότητας του τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, ενώ είχε αναμιχθεί στην υπόθεση του περιώνυμου “συνδικάτου των εκτελεστών” την περίοδο 1993-1995. Επίσης, το όνομά του ήταν ανάμεσα σε αυτά που αναφέρονταν στην πρόσφατη έρευνα της ΕΥΠ για προστασία οίκων ανοχής και διαφθορά στο εσωτερικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο της έρευνας είχε προκύψει ότι διατηρούσε επαφές με τον απότακτο αστυνομικό Σπύρο Παπαχρήστου, όπως και τον 49χρονο Δημήτρη Μάλαμα, που δολοφονήθηκαν ο πρώτος στις 30 Απριλίου του 2018 και ο δεύτερος στις 29 Οκτωβρίου 2019 στο Χαϊδάρι.Ένα από τα στοιχεία που είχαν προκύψει από την έρευνα της ΕΥΠ ήταν ότι ο 56χρονος ενδιαφερόταν να νομιμοποιεί χρηματικό ποσό 150.000€ – 200.000€ ημερησίως, μέσω ηλεκτρονικών κρατήσεων και ηλεκτρονικών πληρωμών σε καλοκαιρινά καταστήματα στη Μύκονο. Τα χρήματα θα έμπαιναν σε λογαριασμούς στο Λιχτενστάιν και στο Λουξεμβούργο και έπειτα θα κατέληγαν στην Ελλάδα. Τους τελευταίους μήνες λέγεται ότι πλην των δραστηριοτήτων του στη Μύκονο είχε καταφέρει να αποκτήσει -μέσω συνεργατών του- άδεια στοιχηματικής εταιρείας.