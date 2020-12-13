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13.12.2020 11:11

Ωραιόκαστρο: Κινηματογραφική καταδίωξη και δύο συλλήψεις για τη διάρρηξη με λεία 113.777 ευρώ

13.12.2020 11:11
Ωραιόκαστρο: Κινηματογραφική καταδίωξη και δύο συλλήψεις για τη διάρρηξη με λεία 113.777 ευρώ - Media

 

Στη σύλληψη δύο Ελλήνων, ηλικίας 25 και 24 χρόνων αντίστοιχα, που κατηγορούνται για κλοπή 113.777 ευρώ από εταιρεία χαρτικών στο Ωραιόκαστρο, προχώρησαν αστυνομικοί. 

Μάλιστα, προκειμένου να μην συλληφθούν τα δύο άτομα έπεσαν με το αυτοκίνητό τους πάνω σε περιπολικό, καθώς και σε εταιρικό όχημα όπου επέβαιναν ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και ο γιος του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι ο τελευταίος και να προκληθούν φθορές στα οχήματα.

Σε βάρος των δύο νεαρών σχηματίσθηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της «Εγκληματικής οργάνωσης – συμμορίας», «Διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής», «Φθοράς ξένης ιδιοκτησίας», «Βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων», «Απείθειας», «Επικίνδυνης Σωματικής βλάβης» και παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά σε «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

Από την αστυνομική έρευνα που διενήργησαν αστυνομικοί του τμήματος Εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας, οι συλληφθέντες, μαζί με δύο ακόμη συνεργούς τους, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, οργανώθηκαν προκειμένου να προβαίνουν στην τέλεση κλοπών με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συλληφθέντες αφαίρεσαν χθες κρατική πινακίδα κυκλοφορίας από την περιοχή του Ωραιοκάστρου και την τοποθέτησαν σε ιδιωτικής χρήσης επιβατηγό όχημα, με το οποίο μετέβησαν σε επιχείρηση στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς και αφού προκάλεσαν φθορές, αφαίρεσαν μικρό χρηματικό ποσό και έναν μηχανισμό απόδοσης τραπεζικού pin. Αργότερα την ίδια ημέρα, οι συλληφθέντες, με το ίδιο όχημα, εισήλθαν σε εταιρεία σε περιοχή της Ευκαρπίας και αφού έσπασαν την κεντρική θύρα, στη συνέχεια αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 113.777,80 ευρώ.

Οι δράστες τελικά εντοπίστηκαν από άντρες του τμήματος ειδικών επιχειρησιακών ομάδων σε κοντινό σημείο και συνελήφθησαν μετά από πεζή καταδίωξη. Σε έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων το όχημα στο οποίο επέβαιναν και εγκατέλειψαν, αλλά και τα εξής: μία βαριοπούλα, ένας μεταλλικός λοστός, κατσαβίδια, ένας φορητός πομποδέκτης συντονισμένος σε συχνότητα της αστυνομίας, το συνολικό χρηματικό ποσό που αφαίρεσαν από την τελευταία περίπτωση, το οποίο και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη, ποσά ύψους 506 ευρώ και 400 ρουβλιών Ρωσίας, ένας μηχανισμός απόδοσης τραπεζικού pin το οποίο αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη και η κλεμμένη πινακίδια κυκλοφορίας που αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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