Μαμουλάκης: Ακονίζουν τα μαχαίρια τους οι τράπεζες για τους πλειστηριασμούς

Με αφορμή την επιστολή της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με την οποία ζητείται η επί της ουσίας επανέναρξη της διαδικασίας των πλειστηριασμών, ο αν. Τομεάρχης Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Βουλευτής Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Έπειτα από το άνοιγμα του ασκού του Αιόλου από την κυβέρνηση της ΝΔ, με την άρση προστασίας της πρώτης κατοικίας, οι τράπεζες πλέον αδημονούν για την επανεκκίνηση των πλειστηριασμών. Αυτή η προσπάθεια, που επιχειρείται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Και μπορεί οι τράπεζες να «ακονίζουν τα μαχαίρια τους» για να εκπλειστηριάσουν περιουσίες συνανθρώπων μας που βρέθηκαν σε ώρα ανάγκης, εν μέσω μάλιστα πανδημίας, εμείς όμως προειδοποιούμε την κυβέρνηση να μην διανοηθεί να ανάψει πράσινο φως στα αιτήματά τους. Θα βρει απέναντί της σύσσωμη την κοινωνία.»