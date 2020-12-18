Τσίπρας για το lockdown στη Δυτική Αττική: Πάλι φταίνε οι πολίτες και οι εργαζόμενοι – Εγκληματική κυβερνητική αδιαφορία

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Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, την οποία κατηγορεί για εγκληματική αδιαφορία και για νέα μετάθεση των ευθυνών στους πολίτες, εξαπολύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας για το σκληρό lockdown σε δήμους της Δυτικής Αττικής.

Αναλυτικά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έγραψε στο Facebook:

«Τη Δευτέρα η κυβέρνηση αποφάσισε να ανοίξουν τα μαγαζιά και στη Δυτική Αττική. Την Πέμπτη να κλείσουν. Δεν είχαν άραγε κανένα έλεγχο του επιδημιολογικού φορτίου στη περιοχή; Ή μήπως είχαν και το έκρυβαν κάτω από το χαλί;

Τόσο καιρό η Επιτροπή των λοιμωξιολόγων φωνάζει πως δεν έχει επαρκή επιδημιολογικά στοιχεία καθημερινά ανά περιφέρεια, ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα αποφάσεις για τη διαχείριση της πανδημίας.

Εδώ και ένα μήνα φορείς της Tοπικής Aυτοδιοίκησης στη Δυτική Αττική ζητούν μαζικά τεστ λόγω αύξησης των κρουσμάτων.

Ωστόσο, η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι δεν έδωσαν καμία σημασία.

Σε κάθε περίπτωση, η διαρκής ανυπαρξία προληπτικών μέτρων και η ελλιπής αντιμετώπιση της πανδημίας στους μεγάλους εργασιακούς χώρους μετά από 9 μήνες δεν είναι απλά λάθος, αλλά συνειδητή επιλογή.

Το ίδιο συνέβη και στη Θεσσαλονίκη, το ίδιο και στη Δυτική Μακεδονία, όπου άφησαν τα μεγάλα εργοστάσια και τις βιομηχανικές μονάδες, με αποτέλεσμα να μετατραπούν σε εστίες υπερμετάδοσης του ιού.

Διότι συνειδητή τους επιλογή ήταν:

– Να μην κάνουν μαζικά τεστ μέσω του ΕΟΔΥ στους μεγάλους εργασιακούς χώρους.

– Να νομοθετήσουν ότι οι εργαζόμενοι που μπαίνουν σε υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών, είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση του κ. Βρούτση να δουλεύουν ένα μήνα απλήρωτες υπερωρίες για να καλύψουν «τη ζημία που προκάλεσαν στην επιχείρηση».

– Να θέσουν σε αδράνεια το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και να αρνούνται εδώ και μήνες να απαντήσουν ποιοι και πόσοι έλεγχοι γίνονται.

– Να ανακοινώνουν νέα περιοριστικά μέτρα, χωρίς καμία μέριμνα για την οικονομική στήριξη των ανθρώπων που ζουν σε εκείνες τις κατ’ εξοχήν λαϊκές και εργατικές περιοχές της Αττικής.

Τώρα, για μια ακόμη φορά, αφού η ζημιά έχει ήδη γίνει, αποφασίζουν σκληρό lockdown.

Και βαφτίζουνε θύτες τα θύματα.

Πάλι φταίνε οι πολίτες και οι εργαζόμενοι.

Αυτοί που συνωστίζονται στα εργοστάσια του Ασπροπύργου, στα μετρό της Αθήνας, στα λεωφορεία της Θεσσαλονίκης, στις βιομηχανίες της Δυτικής Μακεδονίας.

Αυτοί που «εξαρτώνται από το μισθό τους».

Ο λαϊκός κόσμος της Δυτικής Αττικής χρειάζεται άμεσα μέτρα στήριξης, σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση στην περιοχή και μέτρα προστασίας στους εργασιακούς χώρους.

Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν σοβαρότητα, διαχειριστική επάρκεια και κοινωνική ευαισθησία. Πράγματα ξένα για μια κυβέρνηση που θεωρεί ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη κρίση δημόσιας υγείας στα χρονικά με το βούρδουλα, το ψέμα και τον κοινωνικό αυτοματισμό».