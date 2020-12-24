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24.12.2020 18:30

Παράταση του lockdown σε Δυτική Αττική και Κοζάνη μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου

24.12.2020 18:30
Παράταση του lockdown σε Δυτική Αττική και Κοζάνη μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου - Media

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Τα κρούσματα όπως δείχνουν τα τεστ σε Δυτική Αττική και Κοζάνη δεν πέφτουν και οι δυο αυτές περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο. Οι επιστήμονες ανησυχούν ιδιαίτερα και για το λόγο αυτό εισηγήθηκαν να παραταθεί εκεί το lockdown. 

Έτσι η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας Έναντι Κορωνοϊού Covid-19, αποφάσισε ομόφωνα  την παράταση των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στους τρεις Δήμους της Δυτικής Αττικής (Δήμο Ασπροπύργου, Δήμο Ελευσίνας και Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας), αλλά και στην Κοζάνη.

Ο Καθηγητής του Τμήματος Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνώμων Γκίκας Μαγιορκίνης δήλωσε «Η επιδημιολογική κατάσταση στη Δυτική Αττική παραμένει ανησυχητική, όπως προκύπτει από την ανάλυση των επιμέρους επιδημιολογικών δεικτών. Καταρχήν, παρατηρήθηκε αύξηση των διαγνώσεων εντός της τελευταίας εβδομάδας στις περιοχές Ασπροπύργου και Ελευσίνας, ενώ στην περιοχή της Μάνδρας υπήρξε οριακή πτώση, αλλά με υψηλότερη νοσηρότητα λόγω υψηλότερης μέσης ηλικίας. Συνολικά ο αριθμός ενεργών κρουσμάτων στην ευρύτερη Δυτική Αττική παρέμεινε σταθερός, ενώ ο δείκτης Rt δεν έχει υποχωρήσει κάτω του 1. Όλα αυτά τα στοιχεία συνηγορούν στο ότι η συρρίκνωση του επιδημιολογικού φορτίου στην περιοχή απαιτεί χρονική παράταση των μέτρων».
Τα μέτρα θα ισχύουν μέχρι τις 6.00 το πρωί της Τετάρτης εκτός εάν αποφασιστεί νέα παράταση τους. 
 

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