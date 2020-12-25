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Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

25.12.2020 04:00

ΚΚΕ: Στο στόχαστρο η κυβέρνηση για κυριακάτικη αργία, Δυτική Αττική, εμβόλιο

25.12.2020 04:00
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Η κυβερνητική τακτική της επικοινωνιακής και πολιτικής επένδυσης στο εμβόλιο και τη διαδικασία του εμβολιασμού του πληθυσμού που θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες τίθεται στο στόχαστρο του Περισσού. Συγκεκριμένα, το ΚΚΕ, με αφορμή την έναρξη των εμβολιασμών με βάση τον οδικό χάρτη της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, εγκαλεί την κυβέρνηση διότι, ενώ ο εμβολιασμός αποδεικνύεται υπόθεση μηνών, δεν προβαίνει σε κινήσεις απαραίτητες «εδώ και τώρα». Δηλαδή την ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και τη λήψη μέτρων προστασίας σε μαζικούς χώρους εργασίας, που σύμφωνα με το ΚΚΕ αποτελούν χώρους υπερμετάδοσης και ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επικαλείται τη Δυτική Αττική, βιομηχανική ζώνη όπου ζουν κατά κανόνα εργάτες και «άνθρωποι της βιοπάλης», στην οποία επιβλήθηκαν σκληρά περιοριστικά μέτρα από την Παρασκευή.

Το γραφείο Τύπου της Κ.Ε. του ΚΚΕ σχολίασε αναφορικά με την έναρξη των εμβολιασμών αμέσως μετά τα Χριστούγεννα πως «η αναγκαία εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού θα είναι μια μακρόχρονη διαδικασία», συνεπώς «τα χρονοδιαγράμματα, που πριν από λίγο καιρό παρουσίασε η κυβέρνηση, όχι μόνο είναι “στον αέρα”, αλλά και αξιοποιούνται για να δικαιολογηθεί η μη λήψη – εδώ και τώρα – των αναγκαίων μέτρων προστασίας και θωράκισης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας».
Την ίδια ώρα, από τον Περισσό επιμένουν να εστιάζουν στους εργασιακούς χώρους και το γεγονός ότι οι εργοδοτικές αυθαιρεσίες καλά κρατούν και στο πεδίο των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό, και θεωρούν ότι πρόκειται για μια κατάσταση για την οποία από την πλευρά της κυβέρνησης τηρείται σιγή ιχθύος και αρνείται να τη θίξει και να τη σχολιάσει. 

Τις προηγούμενες μέρες, αναφερόμενος στη Δυτική Αττική ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος ανέφερε πως υπήρξαν πολύ σοβαρές καταγγελίες συνδικάτων για κρούσματα σε χώρους δουλειάς και πως αντί για μέτρα και ελέγχους υπήρξαν εκβιασμοί και απειλές απόλυσης.
Πρόσθεσε ότι αντί η κυβέρνηση να πάρει μέτρα και να ενεργοποιήσει τον ελεγκτικό μηχανισμό, κρύβεται πίσω από το πιο σκληρό lockdown στο όνομα της ατομικής ευθύνης. Υπογράμμισε, τέλος, πως η κυβέρνηση «προσάρμοσε τα υγειονομικά πρωτόκολλα στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, στους οποίους μοιράζει ζεστό χρήμα και αξιοποιεί τον κορωνοϊό για να προωθήσει σειρά αντιλαϊκών μέτρων». 

Στον Περισσό, με βάση τα παραπάνω, εκτιμούν ότι η «αντιλαϊκή επίθεση» της κυβέρνησης «δεν έχει ημερομηνία λήξης». Τις εκτιμήσεις αυτές ήρθε άλλωστε να ενισχύσει και το νομοσχέδιο – σκούπα του υπουργείου Υγείας τη Δευτέρα, το τελευταίο του 2020, το οποίο περιλαμβάνει και διάταξη για την κυριακάτικη αργία, «ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση της κατάργησης της κυριακάτικης αργίας», κατά το ΚΚΕ. Μιλώντας στη Βουλή τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της συζήτησης του πολυνομοσχεδίου, ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «στα μουλωχτά, ύπουλα, ανατρέπει τη σημαντική κατάκτηση της εργατική τάξης, την κυριακάτικη αργία». Ο βουλευτής του ΚΚΕ κάλεσε την κυβέρνηση να αποσύρει το άρθρο 72. Παράλληλα προέτρεψε «οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι να μην παραδώσουν αμαχητί αυτή τη μεγάλη κατάκτηση που θα συμπαρασύρει και άλλους κλάδους». 

 

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