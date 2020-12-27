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27.12.2020 09:55

Θεσσαλονίκη: Ρατσιστική επίθεση στη δομή ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

27.12.2020 09:55
Θεσσαλονίκη: Ρατσιστική επίθεση στη δομή ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο - Media

 

Επίθεση στη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων προσφυγόπουλων που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος σημειώθηκε χθες βράδυ, στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως ανέφερε στο thestival.gr ο πληρεξούσιος δικηγόρος της δομής, Θοδωρής Καραγιάννης, ομάδα δέκα νεαρών, περίπου στις 11 το βράδυ του Σαββάτου, παραβίασαν τον φράκτη και τις πόρτες της δομής οπλισμένοι με μαχαίρια, σιδερογροθιές και δοκάρια και επιτέθηκαν σε ανήλικα.

«Αφού παραβίασαν και κατέστρεψαν το “σπίτι’ των ανήλικων οπλισμένοι με μαχαίρια, σιδερογροθιές και δοκάρια άρχισαν να κυνηγάνε τα ανήλικα και να τα χτυπούνε με μίσος, ενώ παράλληλα φώναζαν ρατσιστικά συνθήματα και απειλές», αναφέρει.

«Είναι χαρακτηριστικό ότι η ομάδα των νεαρών είχε οργάνωση και σχέδιο, ενώ η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε κλάσματα δευτερολέπτου», προσθέτει ο Θ. Καραγιάννης.

Αύριο, Δευτέρα, αναμένεται να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά στην αρμόδια εισαγγελία για το συμβάν.

«Θα προβούμε άμεσά σε άσκηση μηνυτήριας αναφοράς στην αρμόδια Εισαγγελία, καθώς οφείλουμε όλοι να προστατεύσουμε τα ανήλικα απέναντι σε ανθρώπους που με σχέδιο υποκινούνε μίσος και προπαγάνδα και δε φοβούνται να ασκήσουν βία με κίνδυνο ζωής σε παιδιά 12-15 ετών.

Οφείλουμε να τονίσουμε ότι το σύνολο των δομών που λειτουργούν υπό την αιγίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος, έχει υποδειγματική λειτουργία, συμβάλλοντας στην προστασία των απροστάτευτων ανηλίκων και δίχως να έχει ποτέ δώσει το παραμικρό δικαίωμα. Οφείλουμε, λοιπόν, ο καθένας μας να προστατεύσει τέτοιες κινήσεις αγάπης απέναντι σε  κάθε πράξη  μίσους», αναφέρει ο πληρεξούσιος δικηγόρος της δομής.

Στη δομή ασυνόδευτων ανηλίκων της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Ωραιόκαστρο στεγάζονται ανήλικοι 12 έως 15 ετών.

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