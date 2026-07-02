Επτά (7) επενδυτικά σχήματα στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου προχώρησε στην προεπιλογή επτά (7) επενδυτικών σχημάτων που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη Β’ Φάση (υποβολή δεσμευτικών προσφορών) του διαγωνισμού για την αξιοποίηση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ, μέσω πώλησης πλειοψηφικού ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο (τουλάχιστον 51%) της εν λόγω εταιρείας.

Ειδικότερα, τα προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα είναι τα εξής (με αλφαβητική σειρά):

Κοινοπραξία των εταιρειών α) Μ.Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΑΤΟΣ) & ΣΙΑ ΛΤΔ και β) SALINITY GROUP AB. Κ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία – ΚΑΛΑΣ Α.Ε. MANTIS TRADING Α.Ε. MECCANICA GROUP – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κοινοπραξία των εταιρειών α) ΠΙΤΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και β) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. SOSALT SpA. Κοινοπραξία των εταιρειών α) UNISEL και β) ΧΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Τα προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα, αφού υπογράψουν τις σχετικές Συμβάσεις Εμπιστευτικότητας, θα λάβουν τα τεύχη της Β’ Φάσης του διαγωνισμού και θα αποκτήσουν πρόσβαση στην εικονική αίθουσα τεκμηρίωσης (Virtual Data Room), όπου θα έχουν αναρτηθεί στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικά με το περιουσιακό στοιχείο.

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ αποτελεί τον βασικό προμηθευτή της εγχώριας αγοράς και έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς φυσικού αλατιού στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Η είσοδος στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποσκοπεί στην ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών της προς όφελος της εθνικής οικονομίας, καθώς αναμένεται να λειτουργήσει ως μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Συνοπτικά στοιχεία επενδυτικών σχημάτων που συνεχίζουν στη Β Φάση του διαγωνισμού

Ένωση Εταιρειών Μ.Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΑΤΟΣ) & ΣΙΑ ΛΤΔ – SALINITY GROUP AB Κ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. – ΚΑΛΑΣ Α.Ε. Κοινοπραξία ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε. – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Κοινοπραξία UNISEL SAS – ΧΙΩΝ Α.E. MANTIS TRADING AE MECCANICA GROUP – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SOSALT S.p.A.

Ένωση Εταιρειών Μ.Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΑΤΟΣ) & ΣΙΑ ΛΤΔ – SALINITY GROUP AB

Μ.Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ

Η εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός αλατιού της Κύπρου με ένα ευρύ δίκτυο διανομής που καλύπτει περισσότερες από 40 χώρες. Διαθέτει σύγχρονη μονάδα παραγωγής στη Λάρνακα και προσφέρει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων αλατιού. Έχει ενώσει τις δυνάμεις της με τη SALINITY HOLDINGS στη Σουηδία, όπου έχει δημιουργηθεί ειδική μονάδα νιφάδων θαλασσινού αλατιού.

SALINITY

Όμιλος με έδρα στη Σουηδία που περιλαμβάνει τις Salinity Group AB, Salinity AB, Salinity Trading AB και SALTWELL AB με θυγατρικές στη Χιλή, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ. Η SALINITY είναι μια από τις λίγες εταιρείες στον κόσμο που παράγει νιφάδες αλατιού στη Μεσόγειο Θάλασσα.

2. Κ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία – ΚΑΛΑΣ Α.Ε.

Δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία άλατος κάθε χρήσης. Διαθέτει δύο συγκροτήματα παραγωγής αλατιού στο Μεσολόγγι και ένα συγκρότημα παραγωγής αλατιού στην Σίνδο Θεσσαλονίκης. Η ΚΑΛΑΣ αποτελεί τον ηγέτη της εγχώριας αγοράς αλατιού τόσο στο επώνυμο όσο και στο private label, με την εμβέλεια και τις συνεργασίες της να έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα εθνικά σύνορα. Στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται πολυεθνικές εταιρείες, σημαντικές ελληνικές βιομηχανίες, το σύνολο των ελληνικών αλυσίδων λιανεμπορίου αλλά και μεγάλες αλυσίδες του εξωτερικού.

Κοινοπραξία ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε. – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΙΤΣΙΑΣ ΑΕ

Ελληνική εταιρεία λιανικής πώλησης και διανομής με έδρα στην Πιερία, που λειτουργεί ένα δίκτυο σούπερ μάρκετ και παντοπωλείων στην ευρύτερη περιοχή. Από τον Μάιο του 2021 ανήκει στον Όμιλο Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ ΕΛΟΜΑΣ και από τον Ιούλιο του 2024 στην Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Σήμερα η αλυσίδα αριθμεί 41 φυσικά καταστήματα σε 7 νομούς, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και προσωπικό 325 ατόμων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

Κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή και διεθνή εμπορία επιτραπέζιων ελιών και εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου με πολυετή εμπειρία. Συνεργάζεται με περισσότερους από 5.000 αγρότες σε όλη την Ελλάδα, για την παραγωγή και τυποποίηση όλων των διαφορετικών ποικιλών Ελληνικής ελιάς. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής βρίσκονται στην Κατερίνη και στην Καλαμάτα, και διαθέτουν σύγχρονα μηχανήματα που προσφέρουν ένα ευρύτατο φάσμα συσκευασιών.

Κοινοπραξία UNISEL SAS – ΧΙΩΝ Α.E. ΧΙΩΝ ΑΕ

Πρόκειται για ιστορική, αμιγώς ελληνική βιομηχανία παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας θαλασσινού αλατιού με έδρα την Πάτρα. Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1935 και εξειδικεύεται σε ποιοτικά προϊόντα αλατιού

UNISEL

Γαλλική εταιρεία (société par actions simplifiée – SAS) που ιδρύθηκε το 2014. Λειτουργεί κυρίως ως εταιρεία χαρτοφυλακίου που εστιάζει στην ανάληψη και διαχείριση μετοχών σε άλλες επιχειρήσεις, στην παροχή στρατηγικής, οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης και στην επίβλεψη των δραστηριοτήτων εταιρικής ανάπτυξης. Ο ρόλος της επικεντρώνεται στη διαχείριση επενδύσεων και την εποπτεία του ομίλου και όχι στην άμεση λειτουργική παραγωγή, λειτουργώντας ως νομικός και οικονομικός κόμβος για συνδεδεμένες επιχειρήσεις εντός της ευρύτερης βιομηχανίας αλατιού και του διαφοροποιημένου δικτύου συμμετοχών της.

Όμιλος Mantis

Ελληνικός βιομηχανικός και εμπορικός όμιλος που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, επεξεργασία και διανομή αναψυκτικών, αλκοολούχων ποτών και καταναλωτικών προϊόντων. Με παρουσία στην ελληνική αγορά από το 1974, ο Όμιλος Mantis, με τις εταιρίες του Mantis Trading SA, Fortis Trading SA, Attraction SA και Οινοποιία Μαλαματίνα, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους διανομείς αναψυκτικών, αλκοολούχων ποτών και καταναλωτικών προϊόντων.

Meccanica Group ΑΕ

Ελληνικός όμιλος παροχής ολοκληρωμένων τεχνικών και επιχειρησιακών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται σε facility management, τεχνικές και Η/Μ εγκαταστάσεις, συντήρηση υποδομών, IT support και outsourcing λειτουργιών για ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

SOSALT

Επεξεργάζεται περίπου 120 χιλ. τόνους θαλασσινού αλατιού ετησίως σε δύο μονάδες παραγωγής στην περιοχή του Τράπανι της Σικελίας. Ελέγχει άμεσα περίπου 700 εκτάρια αλυκών, που βρίσκονται στη δυτική ακτή της Σικελίας, μεταξύ Τράπανι και Μαρσάλα, με μέση παραγωγή 90 χιλ. τόνους ετησίως. Το αλάτι που παράγεται σε άλλες αλυκές (250 εκτάρια) της περιοχής (30 χιλ. τόνους ετησίως) αγοράζεται και μεταποιείται από τη SOSALT. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε 32 χώρες.