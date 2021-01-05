Παράταση lockdown σε Δυτική Αττική και Κοζάνη

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«Βράζει» από κρούσματα η δυτική Αττική, αλλά και η Κοζάνη για το λόγο αυτόν παρατείνονται μέχρι τη Δευτέρα τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα και το σκληρό lockdown στις περιοχές αυτές.

Ταυτόχρονα, νέα περιοριστικά μέτρα επιβάλλονται στην Τοπική Κοινότητα Παλαίκαστρου του Δήμου Σητείας της ΠΕ Λασιθίου, ενώ επεκτείνονται τα περιοριστικά μέτρα στις ΤΚ Νέδας, Αγιοχωρίου και Ήπιου του Δήμου Αρριανών της ΠΕ Ροδόπης.

Ποιο συγκεκριμένα τα μέτρα που λαμβάνονται είναι:

-Απαγόρευση μετακίνησης εκτός των ορίων των Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας της ΠΕ Αττικής, των Δήμων Εορδαίας, Κοζάνης και Βοΐου της ΠΕ Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της ΤΚ Παλαίκαστρου του Δήμου Σητείας της ΠΕ Λασιθίου και των ΤΚ Νέδας, Αγιοχωρίου και Ήπιου του Δήμου Αρριανών της ΠΕ Ροδόπης, εξαιρουμένης της μετακίνησης για λόγους υγείας.

-Από τις 18:00 έως τις 05:00 απαγόρευση οποιασδήποτε μετακίνησης πολιτών, εξαιρουμένων των εργαζομένων και οι οποίοι θα μπορούν μόνο να μετακινούνται από την οικία τους προς την εργασία τους και αντιστρόφως με αποκλειστική άδεια του εργοδότη τους.

-Αναστολή πραγματοποίησης θρησκευτικών τελετών.

-Αναστολή λειτουργίας καταστημάτων (λιανεμπορίου κ.λπ.).

Τη λήψη μέριμνας από την Περιφέρεια Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης και Αν. Μακεδονίας και Θράκης για την τροφοδοσία και την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα κ.α.) των κατοίκων και για την κάθε είδους συνδρομή σε περιπτώσεις κατοίκων χρονίως πασχόντων και αναξιοπαθούντων.

Τη λήψη μέριμνας της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης και Αν. Μακεδονίας και Θράκης για συνδρομή σε προσωπικό και μέσα, όπου και όταν απαιτηθεί.

Την επιτήρηση και ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.) την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση (ΓΕ.Π.Α.Δ.) Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης και Αν. Μακεδονίας και Θράκης για την τήρηση του κατ’ οίκον και γεωγραφικού περιορισμού των κατοίκων.

Τέλος, τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα ισχύουν

α) από την Τετάρτη 06-01-2021 και ώρα 06:00 μέχρι τη Δευτέρα 11-01-2021 για τους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Εορδαίας, Βοΐου και Κοζάνης

β) από την Τετάρτη 6-1-2021 και ώρα 06.00 για δέκα (10) ημέρες ήτοι έως και 15-1-2021 για την Τοπική Κοινότητα Παλαίκαστρου Δήμου Σητείας της ΠΕ Λασιθίου

γ) από την Τετάρτη 6-1-2021 και ώρα 06.00 έως και 10-1-2021 για τις Τοπικές Κοινότητες Νέδας, Αγιοχωρίου και Ήπιου του Δήμου Αρριανών της ΠΕ Ροδόπης,

οπότε και θα συνεδριάσει η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας Έναντι Κορωνοϊού Covid-19 για την αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων.