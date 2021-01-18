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18.01.2021 20:19

Τηλεφώνημα για βόμβα στο Τέμενος στην Ιερά Οδό

18.01.2021 20:19
Τηλεφώνημα για βόμβα στο Τέμενος στην Ιερά Οδό - Media

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Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές, μετά από τηλεφώνημα για ύπαρξη βόμβας στο Τέμενος Βοτανικού, στην Ιερά Οδό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι άγνωστος τηλεφώνησε, το βράδυ της Δευτέρας, σε ενημερωτική ιστοσελίδα και προειδοποίησε για την ύπαρξη βόμβας.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι η βόμβα επρόκειτο να εκραγεί στις 23:43 το βράδυ.

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένου κλιμακίου του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

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