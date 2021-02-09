Κορωνοϊός: Τι επιπτώσεις έχει στο σπέρμα και την ανδρική γονιμότητα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Οι άνδρες που προσβάλλονται από κορωνοϊό, είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν πρόβλημα γονιμότητας λόγω επιδείνωσης της ποιότητας του σπέρματός τους.

δείγματα σπέρματος από 43 άνδρες που είχαν αναρρώσει από Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν Ιταλοί επιστήμονες οι οποίοι ανέλυσαναπό 43 άνδρες που είχαν αναρρώσει από COVID-19

Διαπιστώθηκε ότι σε έναν στους τέσσερις άνδρες -ποσοστό 25% (πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στο γενικό πληθυσμό)- υπήρχε πλήρης ή σχεδόν πλήρης απουσία σπερματοζωαρίων.

Συγκεκριμένα, οι τρεις άνδρες είχαν ολιγοσπερμία και οι οκτώ αζωοσπερμία, ενώ το ποσοστό ήταν πολύ μεγαλύτερο (τέσσερις στους πέντε ασθενείς) μεταξύ όσων είχαν εισαχθεί σε ΜΕΘ.

Οι περισσότεροι από τους 43 άνδρες είχαν ήδη αποκτήσει παιδί, ενώ κάποιοι είχαν αναφέρει ότι αντιμετώπισαν προβλήματα υπογονιμότητας.

Οι ερευνητές, βέβαια, επισήμαναν ότι δεν είχαν δείγματα σπέρματος από τους ίδιους άνδρες πριν τη λοίμωξη από κορωνοϊό , ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση.

Παρόλα αυτά, εκτιμούν ότι «συνίσταται η αξιολόγηση της ποιότητας του σπέρματος για τους άνδρες αναπαραγωγικής ηλικίας που αρρώστησαν από COVID-19».