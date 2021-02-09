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09.02.2021 16:32

Κορωνοϊός: Τι επιπτώσεις έχει στο σπέρμα και την ανδρική γονιμότητα

09.02.2021 16:32
Κορωνοϊός: Τι επιπτώσεις έχει στο σπέρμα και την ανδρική γονιμότητα - Media
 
Οι άνδρες που προσβάλλονται από κορωνοϊό, είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν πρόβλημα γονιμότητας λόγω επιδείνωσης της ποιότητας του σπέρματός τους.
 
Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν Ιταλοί επιστήμονες οι οποίοι ανέλυσαν δείγματα σπέρματος από 43 άνδρες που είχαν αναρρώσει από COVID-19.
 
Διαπιστώθηκε ότι σε έναν στους τέσσερις άνδρες -ποσοστό 25% (πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στο γενικό πληθυσμό)- υπήρχε πλήρης ή σχεδόν πλήρης απουσία σπερματοζωαρίων.
 
Συγκεκριμένα, οι τρεις άνδρες είχαν ολιγοσπερμία και οι οκτώ αζωοσπερμία, ενώ το ποσοστό ήταν πολύ μεγαλύτερο (τέσσερις στους πέντε ασθενείς) μεταξύ όσων είχαν εισαχθεί σε ΜΕΘ.
 
Οι περισσότεροι από τους 43 άνδρες είχαν ήδη αποκτήσει παιδί, ενώ κάποιοι είχαν αναφέρει ότι αντιμετώπισαν προβλήματα υπογονιμότητας.
 
Οι ερευνητές, βέβαια, επισήμαναν ότι δεν είχαν δείγματα σπέρματος από τους ίδιους άνδρες πριν τη λοίμωξη από κορωνοϊό, ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση.
 
Παρόλα αυτά, εκτιμούν ότι «συνίσταται η αξιολόγηση της ποιότητας του σπέρματος για τους άνδρες αναπαραγωγικής ηλικίας που αρρώστησαν από COVID-19».
 
Πηγή: onmed.gr
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