Χαλκιδική: Δεκάδες φλαμίνγκο καταπίνουν σκάγια και πεθαίνουν (Photos)

Δεκάδες φλαμίνγκο έχουν πεθάνει στην περιοχή της λιμνοθάλασσας του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική, καθώς δηλητηριάστηκαν από μόλυβδο που περιείχαν κυνηγετικά σκάγια, τα οποία και κατάπιαν, όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Σταύρος Καλπάκης από το σωματείο «Δράση για την άγρια ζωή».
«Αρχικά», πρόσθεσε, «δεν μπορούσαμε να εντοπίσουμε πού βρίσκεται το πρόβλημα, αλλά με την πάροδο των ημερών και την εισαγωγή νέων πουλιών για νοσηλεία και την εύρεση συνεχώς νεκρών πουλιών, το πρόβλημα φαίνεται πως εντοπίζεται στην περιοχή της λιμνοθάλασσας Αγίου Μάμα Χαλκιδικής, όπου έχουν πεθάνει δεκάδες πουλιά».
Υπενθυμίζεται πως η συγκεκριμένη περιοχή φιλοξένησε πέρυσι την πρώτη αναπαραγωγική αποικία φλαμίνγκο (όπως είναι γνωστά τα φοινικόπτερα) στη χώρα μας και «από παράδεισος αυτών των πουλιών, τελικά γίνεται εφιάλτης τους», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Σταύρος Καλπάκης.
