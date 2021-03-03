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Η μουσική εκπομπή του Αντώνη Κανάκη επιστρέφει ξανά αυτήν τη φορά μέσα από τη συχνότητα του OPEN.

Η δεύτερη εκπομπή της παρέας από τη Θεσσαλονίκη «Βινύλιο», μετά από καθυστέρηση θα μπει στην ζώνη της primetime αυτήν την Πέμπτη 4 Μαρτίου στις 21:00 και κάθε εβδομάδα την ίδια μέρα.

«Θα είναι μια τελείως διαφορετική εκπομπή. Θα κάνουμε ένα πάρτι μέσα στο σκηνικό. Ντυθείτε κι εσείς βάλτε τις στολές σας στο σπίτι» τόνισε ο Αντώνης Κανάκης πριν από λίγες ημέρες στους «Ράδιο Αρβύλα».

«Θα γιορτάσουμε την Τσικνοπέμπτη και τα γενέθλια του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Εν τω μεταξύ, μεγάλη πρωτιά στην τηλεθέαση έχει σημειώσει το «Ράδιο Αρβύλα» και τον μήνα Φεβρουάριο, ενισχύοντας και τα μερίδια τηλεθέασης του.

Η μεγάλη δυναμική της πιο αγαπημένης σατυρικής τηλεοπτικής εκπομπής των νέων οδήγησε σε πρωτιές και τον δεύτερο συνεχόμενο μήνα που μεταδίδεται.

Το talk show με τον Αντώνη Κανάκη θα παίρνει ένα πολύ δυνατό lead in από το «Ράδιο Αρβύλα» έχοντας την ευκαιρία να εισπράττει και αυτό υψηλά ποσοστά, μπαίνοντας στην αρένα της τηλεθέασης και του ανταγωνισμού.