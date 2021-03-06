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Η τηλεοπτικό-ραδιοφωνική εκπομπή έκανε πρεμιέρα με κέφι, διεισδυτική σάτιρα και «ηλεκτρικές» ατάκες, ο Αντώνης Κανάκης μαζί με τους Γιάννη Σερβετά, Χρήστος Κιούση, έκαναν ένα σαρωτικό comeback στους τηλεοπτικούς δέκτες.

Έστησαν ένα τρελό τσικνοπάρτι γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, μεταμφιέσεις, μουσική και χορό με αποτέλεσμα την προτίμηση των τηλεθεατών που του χάρισαν μια δυνατή πρωτιά.

Με τα αποτέλεσμα να αποτυπώνεται και στα νούμερα της Nielsen με 16,9% στα δυναμικά κοινά 18-54. Στο ΒΙΝΥΛΙΟ συντονίστηκαν έστω και για ένα λεπτό στο τηλεοπτικό πάρτι 1,8 εκατομμύρια τηλεθεατές!

Ο Αντώνης Κανάκης μαζί με όλους τους γνωστούς αγνώστους, έδωσαν μια νότα αισιοδοξίας στον εγκλεισμό, μεταφέροντας όλη τους τη γιορτινή και θετική διάθεση σε κάθε σπίτι.

Και δίνουν ραντεβού κάθε Πέμπτη στις 21:00 με μια διαφορετική θεματική εκπομπή.