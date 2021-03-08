Αλεξανδρούπολη: Νεκροί από δηλητηριασμένα δολώματα δύο μαυρόγυπες στη Δαδιά

Σε κατανάλωση δηλητηριασμένων δολωμάτων αποδίδεται ο θάνατος δύο μαυρόγυπων, ενός στικταετού και μίας αγριόγατας, που εντοπίστηκαν νεκρά το Σαββατοκύριακο σε αγροδασική περιοχή μεταξύ Κορνοφωλιάς και Δαδιάς.

Σε σχετική ανακοίνωση του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς, Λευκίμης, Σουφλίου, αναφέρεται ότι «ο εντοπισμός των δύο μαυρόγυπων έγινε χάρη στον δορυφορικό πομπό που έφερε το ένα από τα δύο πουλιά, ενώ στη συνέχεια η μονάδα ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, εντόπισε τον στικταετό και την αγριόγατα καθώς και ένα σημείο με πολλά νεκρά έντομα και τρίχες».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα «τεράστιο πλήγμα» για τον απειλούμενο πληθυσμό του μαυρόγυπα, καθώς τα δύο νεκρά πουλιά φώλιαζαν σε διαφορετικές φωλιές, με αποτέλεσμα να χαθούν δύο ζευγάρια από τα μόλις 30-35 που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. Ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης, Κώστας Ποϊραζίδης χαρακτηρίζει αδιανόητο το να καταγράφονται ακόμη τέτοια περιστατικά και μάλιστα εντός του Εθνικού Πάρκου, μετά από δεκαετίες προσπαθειών για την ανάκαμψη του μοναδικού πληθυσμού μαυρόγυπα στα Βαλκάνια.

Να αντιμετωπιστεί συντονισμένα η μάστιγα

Την αναγκαιότητα να αντιμετωπιστεί συντονισμένα «η μάστιγα αυτή που πλήττει την ελληνική φύση εδώ και δεκαετίες με ανεπανόρθωτες συνέπειες», με κατάλληλη διαχείριση, αποφασιστικότητα και εφαρμογή της νομοθεσίας για τις παράνομες δραστηριότητες στην ύπαιθρο, επισημαίνει η υπεύθυνη του προγράμματος Έβρου του WWF Ελλάς, Δώρα Σκαρτσή. Από την πλευρά της η δασάρχης Σουφλίου, Γιαννούλα Διαγκάκη, η οποία έσπευσε στο σημείο, δηλώνει: «Το δασαρχείο Σουφλίου ξεκινάει άμεσα την προανακριτική διαδικασία, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του “Τοπικού Σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων” και σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς θα προβεί σε κάθε δυνατή ενέργεια για τον εντοπισμό των δραστών».

Στην εν λόγω ανακοίνωση υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων ότι η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων είναι παράνομη, διώκεται ποινικά και εκτός από την ανυπολόγιστη ζημιά που προκαλεί στη φύση, αποτελεί άμεσο κίνδυνο και για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα το δηλητήριο που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν τόσο ισχυρό που τα ζώα πέθαναν πριν καν προλάβουν να απομακρυνθούν από το σημείο όπου καταναλώθηκε. Για την ταυτοποίηση της τοξικής ουσίας που χρησιμοποιήθηκε και προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευσή της, θα σταλούν δείγματα από τα νεκρά ζώα για τοξικολογικές εξετάσεις, σε συνεργασία με την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Σημειώνεται τέλος, ότι στο σημείο βρέθηκαν και ίχνη από βιολογικό υλικό, στα οποία πρόκειται να γίνει ταυτοποίηση του γενετικού υλικού.