Δυτική Αττική: Μέθυσαν και κακοποίησαν σεξουαλικά δύο 15χρονες ξαδέλφες

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Σοκαριστική η είδηση από την Δυτική Αττική. Την απόλυτη φρίκη έζησαν δύο ανήλικα κορίτσια .

Δύο αδέρφια ηλικίας 19 και 25 ετών τις μέθυσαν, τις οδήγησαν σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής και στην συνέχεια τις κακοποίησαν σεξουαλικά.

Όλα έγιναν σε πλατεία στο Ίλιον στις 3 Μαρτίου, όταν οι δύο νεαροί προσέγγισαν τα νεαρά κορίτσια προσφέροντάς τους ποτό.

Αφού ήπιαν αρκετά, τα δύο αγόρια οδήγησαν τις ανήλικες κοπέλες -οι οποίες είναι ξαδέλφες- σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής.

Εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες του iefimerida συνέχισαν να καταναλώνουν αλκοόλ, όταν ο 19χρονος και 25χρονος προσπάθησαν να προχωρήσουν σε σεξουαλικές περιπτύξεις μαζί τους δίχως την θέλησή τους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι 19χρονος βίασε την μια κοπέλα, ενώ 25χρονος επιχείρησε να κακοποιήσει την άλλη σεξουαλικά, ωστόσο εκείνη αντιστάθηκε και κατάφερε να τον απωθήσει.

Μόλις τα κορίτσια -τα οποία σύμφωνα με αστυνομικές πηγές γνωρίζονταν με τους δράστες- αποκάλυψαν στους γονείς τους τα όσα βίωσαν, ενημερώθηκαν άμεσα οι αστυνομικές Αρχές.

Η ΕΛ.ΑΣ. μετά τις καταθέσεις των κοριτσιών προχώρησαν στη σύλληψη των δύο δραστών, ενώ αναζητούν και ένα ακόμη άτομο.