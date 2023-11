«Θύελλα» με Κυμπουρόπουλο: Ψήφισε κατά των αμβλώσεων – Αποδοκιμάζει η ΝΔ

Την αποδοκιμασία της ΝΔ προκάλεσε η ψήφος του ευρωβουλευτή του κόμματος, Στέλιου Κυμπουρόπουλου, ο οποίος τάχθηκε με τους Ευρωπαίους συντηρητικούς και υπερψήφισε τροπολογία κατά των αμβλώσεων.

Συγκεκριμένα, ο Σ. Κυμπουρόπουλος μαζί με άλλους ευρωβουλευτές υπερψήφισε ψηφισμα προερχόμενο από την υπερσυντηρητική και ευρωσκεπτικιστική ευρωκοινοβουλευτική ομάδα ECR (Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές) η οποία αναφέρει ότι «υπενθυμίζει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το εγγενές δικαίωμα στη ζωή και ότι η ανθρώπινη ζωή πρέπει πάντοτε να προστατεύεται, αρχής γενομένης από τη στιγμή της σύλληψης».

On the topic of how Greek MEPs voted last week, Stelios Kympouropoulos (EPP) joined the far right in voting for this:

“…the human life of the child must always be

protected, starting from the moment of conception;”

i.e., that women shouldn’t be allowed the right to choose. pic.twitter.com/8fH4NQAR2p

— Manos Moschopoulos (@maledictus) March 15, 2021