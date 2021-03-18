Τηλεφώνημα Μαξίμου σε Κυμπουρόπουλο

Η απόφαση του Στέλιου Κυμπουρόπουλου να ζητήσει την Τετάρτη, μέσω της πρωινής εκπομπής του Open, δημόσια «συγγνώμη» για την θέση που πήρε κατά των αμβλώσεων δεν προέκυψε τυχαία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του matrix24 όταν στο Μέγαρο Μαξίμου είδαν ότι ο ευρωβουλευτής δεν είχε… καταλάβει το μέγεθος του «αδειάσματος» που είχε υποστεί, ανέλαβε στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη να τού το εξηγήσει.

Κάπως έτσι, ενώ το απόγευμα της Τρίτης ο Κυμπουρόπουλος απέδιδε όσα ακούγονται σε βάρος του σε… δημοσιεύματα της «Αυγής» και υποστήριζε αντιφατικές μεταξύ τους θέσεις (δηλαδή ότι είναι και υπέρ της αυτοδιάθεσης των γυναικών, αλλά και υπέρ του δικαιώματος του εμβρύου από την σύλληψή του…), το πρωί της Τετάρτης ο ίδιος τα πήρε όλα πίσω με μία «συγγνώμη», αφού είχε προηγηθεί το τηλεφώνημα για να καταλάβει τις διαστάσεις του θέματος.