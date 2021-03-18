ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 00:21
18.03.2021 11:02

Τηλεφώνημα Μαξίμου σε Κυμπουρόπουλο

Η απόφαση του Στέλιου Κυμπουρόπουλου να ζητήσει την Τετάρτη, μέσω της πρωινής εκπομπής του Open, δημόσια «συγγνώμη» για την θέση που πήρε κατά των αμβλώσεων δεν προέκυψε τυχαία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του matrix24 όταν στο Μέγαρο Μαξίμου είδαν ότι ο ευρωβουλευτής δεν είχε… καταλάβει το μέγεθος του «αδειάσματος» που είχε υποστεί, ανέλαβε στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη να τού το εξηγήσει.

Κάπως έτσι, ενώ το απόγευμα της Τρίτης ο Κυμπουρόπουλος απέδιδε όσα ακούγονται σε βάρος του σε… δημοσιεύματα της «Αυγής» και υποστήριζε αντιφατικές μεταξύ τους θέσεις (δηλαδή ότι είναι και υπέρ της αυτοδιάθεσης των γυναικών, αλλά και υπέρ του δικαιώματος του εμβρύου από την σύλληψή του…), το πρωί της Τετάρτης ο ίδιος τα πήρε όλα πίσω με μία «συγγνώμη», αφού είχε προηγηθεί το τηλεφώνημα για να καταλάβει τις διαστάσεις του θέματος.

ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για πατέρα και γιο στη Βάρκιζα: Καταπλακώθηκαν από χώματα ενώ έκαναν ηλιοθεραπεία 

ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θετικός σε εκεχειρία στον Λίβανο, αλλά όχι μέρος των διαπραγματεύσεων με Ιράν

ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές δηλώσεις Νετανιάχου μετά τις συνομιλίες με τον Λίβανο: «Στόχος η διάλυση της Χεζμπολάχ»

ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για τον 26χρονο που εμπλέκεται στον θάνατο της Μυρτούς: «Έβαλε χάπι βιασμού στο ποτό μου»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Στα ημιτελικά η Μπάγερν σε ματσάρα στο Μόναχο, 4-3 την Ρεάλ – Στους «4» και η Άρσεναλ μετά το 0-0 με τη Σπόρτινγκ στο Λονδίνο (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εκεί που τα... πτυχία μετράνε: Ο Χάρης Δούκας πήγε Χάρβαρντ και φέρνει σχέδιο 3+1 για την Αθήνα: Στέγαση, Κλίμα, Υγεία και Συμμετοχή

TRAVEL

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

ΕΛΛΑΔΑ

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

ΕΛΛΑΔΑ

Τσιμεντώνουν περιοχές Natura - Στο στόχαστρο ο Παπασταύρου, αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις

