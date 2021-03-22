Facebook: Έκλεισε πάνω από 1,3 δισ. ψεύτικους λογαριασμούς

Το Facebook απενεργοποίησε περισσότερους από 1,3 δισεκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς μέσα σε τρεις μήνες, από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2020.

Αυτό είναι μόνο ένα από τα στατιστικά στοιχεία που η εταιρεία δημοσίευσε τη Δευτέρα, περιγράφοντας λεπτομερώς τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.

Το Facebook έχει πάνω από 35.000 εργαζόμενους για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στις πλατφόρμες του.

Το κοινωνικό δίκτυο υποστήριξε ότι έχει επίσης αφαιρέσει περισσότερα από 12 εκατομμύρια αναρτήσεις περιεχομένου με παραπληροφόρηση σχετικά με την ασθένεια COVID-19 και τα εμβόλια με τη βοήθεια των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Επιπλέον, ανέφερε ότι τα τελευταία τρία χρόνια, έχει αφαιρέσει πάνω από 100 δίκτυα συντονισμένης μη αυθεντικής συμπεριφοράς από τις πλατφόρμες του.

«Δεν κλείνουμε τα μάτια στην παραπληροφόρηση»

«Παρ’ όλες αυτές τις προσπάθειες, υπάρχουν ορισμένοι που πιστεύουν ότι έχουμε οικονομικό συμφέρον να κλείνουμε τα μάτια στην παραπληροφόρηση», έγραψε ο Αντιπρόεδρος του Facebook, Guy Rosen.

«Το αντίθετο ισχύει. Έχουμε κάθε κίνητρο για να κρατήσουμε μακριά την παραπληροφόρηση από τις εφαρμογές μας και έχουμε κάνει πολλά βήματα για να το κάνουμε εις βάρος της ανάπτυξης και της αφοσίωσης των χρηστών» πρόσθεσε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Facebook, Mark Zuckerberg, συγκαταλέγεται μεταξύ των στελεχών τεχνολογίας που θα καταθέσουν την Πέμπτη κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο που επικεντρώνεται στην εξάπλωση της παραπληροφόρησης σε διαδικτυακές πλατφόρμες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Google, Sundar Pichai, και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Twitter, Jack Dorsey, επίσης θα καταθέσουν κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως κοινής ακρόασης που πραγματοποιήθηκε από τις υποεπιτροπές για τις επικοινωνίες και την τεχνολογία και για την προστασία των καταναλωτών και το εμπόριο.