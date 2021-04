Ξεκίνησε τη Δευτέρα η αποστολή των self-tests ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19 στα φαρμακεία απομακρυσμένων νησιών και στόχος είναι μέχρι την Παρασκευή, 9 Απριλίου, να έχουν εφοδιαστεί με επαρκείς ποσότητες τα 11.000 φαρμακεία της χώρας και να έχει ξεκινήσει η διάθεσή τους, σε πρώτη φάση στους μαθητές Λυκείου 16-18 ετών και τους εκπαιδευτικούς.

Στη συνέχεια, η διάθεση θα συνεχιστεί στους πολίτες των παραγωγικών ηλικιών από 18-67 ετών και τέλος, στους άνω των 67. Ο κάθε πολίτης δικαιούται ένα δωρεάν self test την εβδομάδα, τέσσερα το μήνα ,για διάστημα δύο μηνών, τα οποία μπορεί να προμηθευτεί με την επίδειξη του ΑΜΚΑ και της αστυνομικής του ταυτότητας από το φαρμακείο. Τα κιτ για τα ανήλικα τέκνα τα παραλαμβάνουν οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους. Μαζί με κάθε τεστ που θα διατίθεται από τα φαρμακεία, κάθε πολίτης θα λαμβάνει και ένα ενημερωτικό φυλλάδιο που θα αφορά τα self test.

Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η ανοιχτή δημόσια πρόσκληση για την προμήθεια 10 εκατομμυρίων self tests. Η εισαγωγή της πρώτης παρτίδας ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 2 Απριλίου, η επόμενη παράδοση είναι προγραμματισμένη στα μέσα της εβδομάδας και η τελευταία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Οδηγίες για τη διάθεση των self test

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) ενημερώνει τα μέλη του για τον τρόπο διάθεσης των self tests κατά την πρώτη εβδομάδα, τονίζοντας ότι θα αφορά αποκλειστικά μαθητές λυκείου 16-18 ετών και εκπαιδευτικούς της μέσης εκπαίδευσης (380.000 δικαιούχοι). Μόνο το ΑΜΚΑ αυτών θα ανοίξει στην πλατφόρμα καταχώρησης. Η καταχώρηση των self tests ανά ΑΜΚΑ γίνεται σε πραγματικό χρόνο για να αποφευχθούν φαινόμενα πολλαπλής ζήτησης σε διαφορετικά φαρμακεία από το ίδιο άτομο. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα θα ενημερώνει με μήνυμα το φαρμακοποιό ότι «ο πολίτης δεν δικαιούται self test» και δεν θα προχωρά η διαδικασία καταχώρησης. Σύμφωνα με τον ΠΦΣ, δεν θα υπάρχει πρόβλημα με τη διάθεση, από τη στιγμή που θα αντιστοιχούν για κάθε φαρμακείο περίπου 32 δικαιούχοι. Την πρώτη εβδομάδα θα διατεθούν ισόποσα 75 self tests ανά φαρμακείο. Κάθε φαρμακαποθήκη εκτός αυτών που θα χορηγήσει, θα δημιουργήσει και ένα stock το οποίο θα προκύπτει από των αριθμό των φαρμακείων τα οποία τη δήλωσαν ως προμηθευτή τους, πολλαπλασιαζόμενο επί 75.

Η διαδικασία εφοδιασμού των φαρμακείων

Η αλυσίδα του εφοδιασμού των φαρμακείων σε όλη τη χώρα και η διάθεσή τους στον πολίτη είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Απόστολος Βαλτάς και προσθέτει ότι σύμφωνα με την ενημέρωση την οποία έχει ο ΠΦΣ από τα συναρμόδια Υπουργεία οι πρώτες ποσότητες από τα self test θα βρίσκονται στα φαρμακεία το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 9 Απριλίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΦΣ προς τους φαρμακοποιούς η εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ, πλήρως ανεπτυγμένη και λειτουργική, αναμένεται να είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή, έχοντας διασυνδεδεμένους μέσω της πλατφόρμας, όλους τους εμπλεκόμενους στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Μέσω της πλατφόρμας – στην οποία το φαρμακείο θα είναι συνδεδεμένο οn line με την φαρμακαποθήκη – θα γίνεται αυτόματη ενημέρωση εισερχόμενων ποσοτήτων, καταγραφή καταχώρησης και ποσοτήτων διάθεσης, επιτήρηση του διαθέσιμου στοκ, παραγγελία νέων ποσοτήτων αναπλήρωσης αυτών που δίνονται. Οι επιπλέον ποσότητες των self tests, οι οποίες θα παραμένουν στοκαρισμένες και διαθέσιμες στις φαρμακαποθήκες θα χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση των tests τα οποία διατίθενται από τα φαρμακεία, αναπληρώνοντας το stock τους σε τακτική βάση. Η παραλαβή των τεστ γίνεται κεντρικά σε δυο αποθήκες, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, από τις αναδόχους προμηθεύτριες εταιρείες και αυτά μεταφέρονται σε 100 και πλέον φαρμακαποθήκες σε όλη τη χώρα και στη συνέχεια σε όλα τα φαρμακεία. Την εποπτεία της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις και η Πολιτική Προστασία.