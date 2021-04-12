Πελώνη: «Απαράδεκτο» σκίτσο της ΕΦΣΥΝ για τη δολοφονία Καραϊβάζ

Την αντίδραση της κυβερνητικής εκπροσώπου, Αριστοτελίας Πελώνη προκάλεσε σκίτσο της «Εφημερίδας των Συντακτών», που σχολιάζει τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, εμπλέκοντας ωστόσο, και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Και αυτό, καθώς στο σκίτσο του Πέτρου Ζερφού για την «ΕΦΣΥΝ» της Δευτέρας, απεικονίζεται ο πρωθυπουργός να πίνει καφέ και να διαβάζει εφημερίδα, «καθισμένος» στο σκούτερ των δραστών της εν ψυχρώ εκτέλεσης του δημοσιογράφου.

Όπως ήταν αναμενόμενο, για το σκίτσο της ΕΦΣΥΝ με τον κ. Μητσοτάκη ως συνεπιβάτη στη μηχανή των εκτελεστών, πήρε θέση και η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, η οποία το χαρακτήρισε «απαράδεκτο». «Δεν ξέρω πώς να σχολιάσω το σκίτσο της ΕΦΣΥΝ. Απαράδεκτο. Το αφήγημα που επιδιώκεται να περάσει ότι η Ελλάδα είναι Κολομβία είναι ανυπόστατο. Να είναι πιο προσεχτική η αντιπολίτευση και ο κ. Τσίπρας» υπογράμμισε, κάνοντας λόγο για διασυρμό της χώρας μας στο εξωτερικό.