Εργασιακό νομοσχέδιο: Παράθυρο για 4ημερη εργασία με 10ωρη απασχόληση

Κατά την παρέμβασή του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στο υπό κατάρτιση εργασιακό νομοσχέδιο υπογράμμισε πως «με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου για την προστασία της Εργασίας αντιμετωπίζουμε πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, αδικίες ιδιαίτερα για τους νέους και τις γυναίκες και αναχρονιστικές ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας»/

«Προστατεύουμε τους εργαζόμενους από καταχρήσεις εργοδοτών όπως είναι οι αδήλωτες υπερωρίες και η μαύρη εργασία, αντιμετωπίζουμε διακρίσεις εις βάρος των γυναικών στην αγορά εργασίας, παρεμβαίνουμε κατά της βίας και σεξουαλικής παρενόχληση στην εργασία, θεσπίζουμε το δικαίωμα της αποσύνδεσης στην τηλεργασία, λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία των απασχολούμενων σε courriers και deliveries, υποστηρίζουμε τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή», είπε ο υπουργός.

Οι αρχές του νομοσχεδίου είναι:

1.Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις ούτε και επιχειρήσεις με εργαζομένους «στα κεραμίδια»

2.Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ενίσχυση της ανάπτυξης, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

3.Η νομοθεσία προσαρμόζεται στις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και, σε κάποιες περιπτώσεις, στις πιο πρωτοπόρες (όπως στην τηλεργασία και στις πλατφόρμες).

Στις ρυθμίσεις περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τον υπουργό, «σημαντικές φιλεργατικές διατάξεις όπως η ψηφιακή κάρτα εργασίας (μέσω της οποίας το ΣΕΠΕ θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο το ωράριο και την τήρησή του, καταπολεμώντας τη μαύρη εργασία και τις αδήλωτες υπερωρίες). Περιλαμβάνονται επίσης η άδεια μετ’ αποδοχών για τους πατέρες, εγγυήσεις για τους εργαζομένους με τηλεργασία, (δικαίωμα αποσύνδεσης), θετικά μέτρα για την υγιεινή και την ασφάλεια για τους απασχολούμενους στις ψηφιακές πλατφόρμες, η αύξηση των υπερωριών, η καταπολέμηση της βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο».

«Όσο για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας που ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να παρουσιάσει με fake news, θα μπορεί να εφαρμόζεται μόνο με συλλογική συμφωνία (όπως ισχύει σήμερα), ή με αίτηση του εργαζόμενου για συμφιλίωση της προσωπικής με την επαγγελματική του ζωή», πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης.

«Μπορεί ένας εργαζόμενος να επιλέξει, αντί 8 ώρες την ημέρα επί 5θήμερο, να δουλεύει 10 ώρες την ημέρα επί 4ήμερο και να έχει τριήμερο ανάπαυσης. Με αυτό το μέτρο μπορούμε να πάμε σε 4ήμερη εργασία εφόσον το θέλει ο εργαζόμενος. Θέλουν άραγε, αυτοί που μας κατηγορούν να στερήσουν την τετραήμερη εργασία από τον εργαζόμενο αν την θέλει ο ίδιος;» είπε.

Δεν κοροϊδεύει μόνο τους εργαζόμενους, αλλά και τον εαυτό του

«Ο κ. Χατζηδάκης θέλει να κρύψει ότι Μητσοτάκης σημαίνει κατάργηση 8ώρου, απλήρωτες υπερωρίες και μειώσεις αποδοχών των εργαζομένων», απαντά με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στα περί fake news.

«Αφού πρώτα η κυβέρνησή του διέλυσε την Επιθεώρηση Εργασίας έρχεται να ολοκληρώσει την καταστροφή», συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και επιμένει πως ο υπουργός Εργασίας «σχεδιάζει να θεσμοθετήσει τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας μέσω ατομικών συμβάσεων, καταργώντας το 8ωρο και αφήνοντας τους εργαζόμενους στο έλεος των εργοδοτικών εκβιασμών», καθώς επίσης και «τα συνεχόμενα 10ωρα με διάρκεια μέχρι και έξι μήνες, χωρίς καμία καταβολή υπερωριακής εργασίας».

«Όλο το διάστημα της πανδημίας η κυβέρνηση νομιμοποίησε την απλήρωτη εργασία και τώρα επιχειρεί να την μονιμοποιήσει κιόλας», υπογραμμίζει και καταλήγει:

«Ο κ. Χατζηδάκης φαίνεται ότι δεν κοροϊδεύει μόνο τον κόσμο των εργαζομένων, αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό. Παρουσιάζει ως “μεταρρύθμιση” μια πολιτική βαρβαρότητα που θα φέρει μειώσεις μισθών και μας γυρνάει στις μέρες της χρεοκοπίας. Να είναι σίγουρος ότι η απάντηση που θα του δώσει η κοινωνία θα είναι αυτή που αντιστοιχεί στο μέγεθος της επίθεσης που σχεδιάζει».