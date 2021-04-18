Κουτσούμπας: Η απεργία της Πρωτομαγιάς πρώτη δυναμική απάντηση στο εργασιακό νομοσχέδιο

«Η πανδημία παραμένει παρούσα, όμως η κυβερνητική και κρατική ευθύνη για την ανάσχεσή της είναι απούσα» αναφέρει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξή του στο Newsbomb.gr.

Όπως υπογραμμίζει «το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε: Η αντιμετώπιση της πανδημίας δεν μπορεί να γίνει χωρίς κρατική επιδημιολογική καταγραφή και επίβλεψη, χωρίς μέτρα προστασίας και ελέγχους στους χώρους δουλειάς, ιδιαίτερα στα μεγάλα εργοστάσια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με τα οποία μετακινούνται χιλιάδες εργαζόμενοι. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς μαζικό πρόγραμμα εμβολιασμού με πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα εμβόλια, χωρίς θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας και επίταξη του ιδιωτικού τομέα για να βρεθούν οι ΜΕΘ που λείπουν και να σωθούν ανθρώπινες ζωές».

Ερωτηθείς για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι «η γενίκευση των νέων μορφών εκμετάλλευσης και της ευελιξίας, η φθηνότερη εργατική δύναμη, η επίθεση στα συνδικαλιστικά δικαιώματα, δεν είναι ιδεοληψίες της ΝΔ και του νεοφιλελευθερισμού, όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι στρατηγική της ΕΕ, οι όροι για να ανακάμψουν τα κέρδη του κεφαλαίου. Και ο νόμος για τα εργασιακά είναι το νέο προαπαιτούμενο που συνοδεύει το υπερμνημόνιο, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης».

«Αν για τον καπιταλισμό και τις κυβερνήσεις του είναι πρόοδος η κατάργηση του 8ωρου και η καθιέρωση του 10ωρου, η πλήρης απελευθέρωση των ατομικών συμβάσεων εργασίας και η απογείωση των υπερωριών, για τους εργαζόμενους είναι οπισθοδρόμηση. Γι’ αυτήν την οπισθοδρόμηση ευθύνη έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, που ως κυβέρνηση συνέβαλε στη γενίκευση της “ευελιξίας”, νομοθέτησε τη 12ωρη δουλειά στους νοσοκομειακούς γιατρούς, διατήρησε τη μείωση της αμοιβής των υπερωριών, επέβαλε δουλειά 32 Κυριακές το χρόνο και άλλα πολλά» προσθέτει ο Δ. Κουτσούμπας και τονίζει στη συνέχεια:

«Το νομοσχέδιο αυτό πρέπει να αποτελέσει αιτία πολέμου για τους εργαζόμενους, τα νέα παιδιά που μπορεί να μην έχουν γνωρίσει τις κατακτήσεις των προηγούμενων γενιών, γνωρίζουν όμως, ζουν από πρώτο χέρι, την εκμετάλλευση ακόμα κι αν αυτή παρουσιάζεται ως εκσυγχρονισμός. Η απεργία της Πρωτομαγιάς, στις 6 Μάη, μπορεί να είναι η πρώτη δυναμική απάντηση».

Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά αναφέρει πως «η πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού εξωτερικών στην Τουρκία και τα όσα ακολούθησαν των συναντήσεών του, αποδεικνύουν πως στο τραπέζι του διαλόγου βρίσκονται όλα τα θέματα, όλα όσα η αστική τάξη της γειτονικής χώρας επιμένει να θέτει ως απαράδεκτες διεκδικήσεις».

Σημειώνει ότι έχουν σημασία και αυτά που λέγονται «πίσω από τις κάμερες», όπου όπως εξηγεί «εξελίσσεται ένα αναβαθμισμένο «παζάρι» ανάμεσα στις αστικές τάξεις των δύο χωρών, με μεσολαβητές τους Αμερικάνους, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, στο έδαφος των επικίνδυνων ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών στην περιοχή, στους οποίους συμμετέχουν ενεργά και οι δύο κυβερνήσεις. Μέσα απ’ αυτό το «παζάρι» προετοιμάζεται ο επώδυνος συμβιβασμός για τη συνεκμετάλλευση στην Ανατ. Μεσόγειο και το Αιγαίο και τα νέα διχοτομικά σχέδια στην Κύπρο, εξελίξεις που θα αποβούν σε βάρος όλων των λαών της περιοχής».

«Θετικές για το λαό μας εξελίξεις μπορούν να προκύψουν μόνο αν δυναμώσει την πάλη του για τη μη αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν, το ξήλωμα των αμερικάνικων βάσεων από την Ελλάδα και την αποδέσμευση από τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες, με τον ίδιο να κάνει κουμάντο στο τόπο του» υπογραμμίζει ο Δ. Κουτσούμπας.

Ως προς τις πολιτικές εξελίξεις αναφέρει ότι «δεν αποκλείεται τίποτα», επισημαίνοντας ταυτόχρονα βάσει όσων συμβαίνουν τώρα ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ και τα άλλα κόμματα της αστικής αντιπολίτευσης -παρά την μεταξύ τους αντιπαράθεση- έχουν κάνει σαφές το κοινό έδαφος που μοιράζονται. Αυτό για παράδειγμα εκφράζεται όταν όλοι, πλην ΚΚΕ, χαιρετίζουν το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ ή στηρίζουν την εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Αυτή τη στρατηγική σύμπλευση -παρά τις διαφορές στην τακτική, το ύφος, το στυλ- μαρτυρά και ο μεγάλος αριθμός κυβερνητικών νομοσχεδίων της ΝΔ που έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ κ.ά.».

«Το ΚΚΕ απλώνει το χέρι σε κάθε εργαζόμενο, μικρό επαγγελματία, αυτοαπασχολούμενο, νέο και νέα και ασφαλώς σε ανθρώπους που νοιώθουν και είναι αριστεροί, που είχαν εγκλωβιστεί στις ψεύτικες υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και ψάχνουν τρόπο να δράσουν, μη αντέχοντας ούτε τα κηρύγματα περί «μορατόριουμ με την κυβέρνηση», ούτε την επανάληψη -με άλλους όρους- του ίδιου δρόμου, που αθωώνοντας την ΕΕ, το κεφάλαιο και τη στρατηγική του, οδήγησε στην απογοήτευση και την επικράτηση του ΤΙΝΑ (σ.σ. There is no alternative/δεν υπάρχει εναλλακτική)» αναφέρει.

«Τη διέξοδο για το λαό δεν μπορεί να τη φωτίσει κάποια συναλλαγή σε επίπεδο κορυφών, τέτοιες δοκιμάστηκαν και απέτυχαν παταγωδώς, αλλά η ενίσχυση της μεγάλης, κοινωνικής συμμαχίας που θα στοχεύει τον κοινό αντίπαλο: Το κεφάλαιο και την ΕΕ, την εξουσία και τα κόμματα που τους υπηρετούν, για την ικανοποίηση των αναγκών του λαού. Εκεί ήδη συναντιόμαστε με χιλιάδες ανθρώπους, που τώρα ακούνε πιο προσεκτικά το ΚΚΕ, προσεγγίζουν και δρουν μαζί με το Κόμμα μας» καταλήγει στη συνέντευξή του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.