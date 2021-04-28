Το… καταραμένο ρωσικό αεροπλανοφόρο ετοιμάζεται -μάλλον…- να ξαναταξιδέψει

Το μοναδικό αεροπλανοφόρο της Ρωσίας, το «Ναύαρχος Κουζνετσόφ», μετά από μακρά περίοδο επισκευών μοιάζει έτοιμο να επιστρέψει στις θάλασσες. Όμως φαίνεται ότι το βαραίνει… κακοτυχία.

Τον Δεκέμβριο του 2019, ξέσπασε μια πυρκαγιά στο κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου, κατά την διάρκεια εργασιών συντήρησης στο ρωσικό λιμάνι Μουρμάνσκ στην Αρκτική, με αποτέλεσμα το πλοίο να μείνει ελλιμενισμένο προκειμένου να υλοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες ανακατασκευής, αλλά και κάποιες αναβαθμίσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως μεταδίδουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας, το αεροπλανοφόρο «Ναύαρχος Κουζνετσόφ» αναμένεται να κάνει την μεγάλη του επιστροφή, παραμένοντας ωστόσο το «καταραμένο» πλοίο του ρωσικού Ναυτικού.

Όπως αναφέρουν οι Ρώσοι, έχουν πραγματοποιηθεί μια σειρά αναβαθμίσεων στο αεροπλανοφόρο, που θα του επιτρέπουν να μεταφέρει μεγαλύτερο αριθμό μαχητικών αεροσκαφών τύπου Su-33 και MiG-29 , ενώ έχουν ενσωματωθεί νέα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, επικοινωνιών, λέβητες και αντλίες , καθώς επίσης έχει εγκατασταθεί ένα πυραυλικό σύστημα αεράμυνας τύπου Pantsir-M.

Επίσης έχει προγραμματισθεί και μια εξωτερική παρέμβαση που θα δώσει στο «Ναύαρχος Κουζνετσόφ» μια νέα εξωτερική εμφάνιση με βαφές αξίας 3,4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το… καταραμένο πλοίο

Εκτός από την καταστροφική πυρκαγιά του 2019, το πλοίο έχει υποστεί αρκετά προβλήματα και ατυχήματα. Το 2009 ξέσπασε πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα την ώρα που το αεροπλανοφόρο ήταν αγκυροβολημένο στα ανοικτά της Τουρκίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας ναύτης.

Σε ένα άλλο περιστατικό τον Οκτώβριο του 2018 ένας γερανός 15 μέτρων είχε πέσει πάνω στη γέφυρα του αεροπλανοφόρου εξαιτίας διακοπής ρεύματος που σταμάτησε τη λειτουργία των αντλιών και στη συνέχεια προκάλεσε τη βύθιση της πλωτής δεξαμενής πάνω στην οποία ήταν δεμένο το «Ναύαρχος Κουζνετσόφ».

Σημειώνεται ότι το ρωσικό αεροπλανοφόρο τέθηκε σε λειτουργία το 1990, έχει εκτόπισμα 58.000 τόνους, μήκος περίπου 304 μέτρα και είναι ικανό να αναπτύσσει ταχύτητα έως και 30 κόμβους. Τέλος είναι εξοπλισμένο με μεγάλο αριθμό πυραυλικών συστημάτων τόσο για μονάδες επιφανείας όσο και για αεροπορική άμυνα, ενώ ακόμα μπορεί να μεταφέρει 26 μαχητικά αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα.

Photo: Wikipedia