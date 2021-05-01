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01.05.2021 21:04

Γαλλία: Σοκ και στρατοδικείο για τους αξιωματικούς που ζήτησαν «στρατιωτικό νόμο» κατά των ισλαμιστών (Video)

01.05.2021 21:04
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Στο στρατοδικείο θα οδηγηθούν οι εν ενεργεία Γάλλοι αξιωματικοί και στρατιώτες που συνυπέγραψαν μαζί με αποστράτους επιστολή υπέρ της επιβολής στρατιωτικού νόμου, για αποτροπή της «ισλαμιστικής απειλής»

Προηγήθηκε ανοικτή επιστολή απόστρατων στρατηγών και πολλών ακόμη στρατιωτικών προς τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν με την οποία ζητούσαν την επιβολή στρατιωτικού νόμου στη Γαλλία για να αντιμετωπιστεί η «βία από τους ισλαμιστές» στη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, 18 Γάλλοι στρατιωτικοί έχουν ταυτοποιηθεί ως υπογράφοντες στη συγκεκριμένη επιστολή και θα οδηγηθούν στο στρατοδικείο σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πιο συγκεκριμένα, καθένας από τους 18 στρατιώτες και αξιωματικούς εν ενεργεία που υπέγραψαν την επιστολή θα εμφανιστεί ενώπιον του ανώτερου στρατιωτικού συμβουλίου, όπως δήλωσε στη «Le Parisien» ο στρατηγός Φρανσουά Λεκουάντρ. Όλοι τους θα υποστούν «πειθαρχικές κυρώσεις», με τις σκληρότερες από αυτές να προβλέπονται για τους υψηλόβαθμους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιστολή που δημοσιεύτηκε στο ακροδεξιό περιοδικό «Valeurs Actuels» έκανε λόγο για «εμφύλιο πόλεμο» και υπεγράφη από αρκετούς πρώην υψηλόβαθμους στρατιωτικούς, καθώς και «100 ανώτερους αξιωματικούς και περισσότερους από 1.000 στρατιώτες». Οι στρατιωτικοί σε μια ακραία γλώσσα καλούσαν τον Μακρόν να σώσει τη χώρα από τον ισλαμισμό και τις «ορδές μεταναστών στα προάστια».

Ένας από τους υπογράφοντες ήταν ο διοικητής της Λεγεώνας των Ξένων, στρατηγός Κριστιάν Πικεμάλ. Ο στρατηγός είχε προκαλέσει και στο παρελθόν αντιδράσεις καθώς είχε συμμετάσχει σε διαμαρτυρία ενάντια σε μετανάστες στην πόλη του Καλέ που φιλοξενούσε τότε το περίφημο στρατόπεδο μεταναστών γνωστό και ως «ζούγκλα του Καλέ».

Στο μεταξύ, στο θέμα επενέβη ενεργά και η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας Φλοράνς Παρλί απειλώντας να επιβάλει «κυρώσεις» εναντίον των υψηλόβαθμων αξιωματικών που εμπλέκονται στην υπόθεση, όπως μετέδωσε η «Le Figaro».

Πληροφορίες: Sputnik / Photo: Wikipedia

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