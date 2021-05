Σοκ για την Τουρκία, καθώς η κυβέρνηση της Λιβύης κάλεσε την Άγκυρα να αποσύρει τα στρατεύματά της και τους μισθοφόρους της από τη χώρα.

Συγκεκριμένα, η υπουργός Εξωτερικών της Λιβύης κάλεσε τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου και την Τουρκία να συνεργαστούν για την πλήρη εφαρμογή της διάσκεψης του Βερολίνου και την αποχώρηση όλων των ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων από τη χώρα.

Η Λίβυα υπουργός Εξωτερικών Νάιλα Μοχάμεντ ελ-Μανγκούς στις δηλώσεις της μετά τη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομόλογό της Μεβλούτ Τσαβούσογλου ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα τη Λιβύη, ανέφερε σύμφωνα με το Libya review.

#BREAKING

Libyan Foreign Minister Najla Al-Mangoush to Turkish Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu: All Foreign Forces & Mercenaries Must Withdraw From Libya.https://t.co/PzK4AXb3CT#Libya #LibyaReview pic.twitter.com/SGXoaCGBSP