Χιλιάδες νέοι Βρετανοί, διασκέδασαν χωρίς μάσκες και αποστάσεις σε μουσικό φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε στο Λίβερπουλ, το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα.

Οι σχεδόν 5000 παραβρέθηκαν στο Sefton Park, με το φεστιβάλ να αποτελεί -μεταξύ άλλων- πιλοτικό event στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης της Βρετανίας για επιστροφή στην κανονικότητα.

The moment it all came back. @blossomsband performing at the Sefton Park Pilot, the UK’s first gig without any Covid restrictions. What a beautiful thing ❤️ pic.twitter.com/bnu5JlzVan