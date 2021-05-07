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Rock μέχρι πτώσης στο τελευταίο ΒΙΝΥΛΙΟ της σεζόν, αυτή την Παρασκευή στις 23:15.

To ΒΙΝΥΛΙΟ επέστρεψε στο OPEN τον Φεβρουάριο για ένα περιορισμένο αριθμό εκπομπών, χαρίζοντας αξέχαστα αφιερωματικά πάρτι και κατακτώντας την πρωτιά σε κάθε μετάδοσή του.

Κυρίως όμως κέρδισε τις καρδιές του κοινού, το οποίο αγκάλιασε και συμμετείχε στην εκπομπή με έναν σπάνιο για τα τηλεοπτικά δεδομένα τρόπο.

Μετά από απαίτηση λοιπόν των τηλεθεατών, το ΒΙΝΥΛΙΟ φύλαξε για το τέλος, ένα μοναδικό ROCK πάρτι. Ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του θα ξεδιπλώσουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο, ένα αξέχαστο TOP-50 της ροκ σκηνής της δεκαετίας του ’80.

Μετά από 8 μαγικές εκπομπές, το τελευταίο ΒΙΝΥΛΙΟ της σεζόν έρχεται στο OPEN, αυτή τη φορά Παρασκευή, αμέσως μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας, στις 23:15.

Μην το χάσετε!