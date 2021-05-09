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Τέσσερα πλοιάρια που μετέφεραν περισσότερους από 500 μετανάστες οδηγήθηκαν στη Λαμπεντούζα, αφού εντοπίστηκαν από τις ιταλικές αρχές στα ανοιχτά των ακτών του αναφερόμενου νησιού στη Μεσόγειο, όπως ανέφερε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Σύμφωνα με το ίδιο ειδησεογραφικό πρακτορείο, ένα από τα πλοιάρια που μετέφερε 325 μετανάστες εντοπίστηκε από τις αρχές σε απόσταση περίπου 13 χιλιομέτρων ανοιχτά της Λαμπεντούζα.

Ένα περιπολικό σκάφος της ιταλικής φορολογικής αστυνομίας που έχει ως αποστολή την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και του παράνομου εμπορίου, συνόδευσε το δεύτερο πλοιάριο που μετέφερε 90 ανθρώπους στο νησί, σύμφωνα με το ANSA.

Δύο άλλα πλοιάρια που μετέφεραν 98 και 16 ανθρώπους έφτασαν στο ίδιο νησί στη Μεσόγειο, πρόσθεσε το αναφερόμενο πρακτορείο ειδήσεων.

Όλοι οι μετανάστες, μεταφέρθηκαν στο κέντρο μεταναστών του νησιού.

Η Λαμπεντούζα είναι ένα από τα κύρια σημεία αρχικού προορισμού μεταναστών που ξεκινούν κυρίως από την Τυνησία και τη Λιβύη, με τελικό προορισμό την Ευρώπη.