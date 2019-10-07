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Δεκατρία πτώματα περισυνελέγησαν σήμερα το απόγευμα, ενώ ακόμη δέκα άνθρωποι εξακολουθούν να φέρονται ως αγνοούμενοι μετά το ναυάγιο που σημειώθηκε τη χθεσινή νύχτα πλοίου στο οποίο επέβαιναν μετανάστες, κοντά στο ιταλικό νησί Λαμπεντούζα, ανακοίνωσε η ιταλική ακτοφυλακή.

Τα θύματα που βρέθηκαν είναι όλα τους γυναίκες, ανάμεσα στις οποίες υπήρχαν έγκυες και σύμφωνα με ορισμένους μάρτυρες, πρέπει να υπήρχαν οκτώ παιδιά και άλλες γυναίκες έγκυες μεταξύ αυτών που χάθηκαν. Είκοσι δύο άνθρωποι διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν μέχρι το λιμάνι της Λαμπεντούζα, στη Σικελία.

Μια διασωθείσα είπε ότι έχασε την αδελφή της και την μόλις εννέα μηνών ανιψιά της στη ναυτική αυτή τραγωδία.

Το πλεούμενο που είχε αναχωρήσει από την Τυνησία μετέφερε σχεδόν 50 ανθρώπους, οι οποίοι σχεδόν στο σύνολό τους ήταν από την Τυνησία και τη δυτική Αφρική, ανακοίνωσε η υπηρεσία τους ΟΗΕ για τη μετανάστευση.

Σύμφωνα με την ακτοφυλακή, υπάρχουν φόβοι ότι πολλοί ακόμη άνθρωποι μπορεί να έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο αυτό, το τελευταίο χρονικά μιας μακράς σειράς ναυτικών τραγωδιών με θύματα μετανάστες που προσπαθούν να διασχίσουν τη Μεσόγειο και να φθάσουν στην Ευρώπη.