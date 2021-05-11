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Μια ομάδα περίπου 70 μεταναστών, όλοι άνδρες, έφθασαν σήμερα στη Μάλτα μετά τη διάσωσή τους στη Μεσόγειο.

Το υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε πως η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε από περιπολικό σκάφος των ένοπλων δυνάμεων της Μάλτας, αλλά δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

Η Μάλτα δεν έχει δει αφίξεις μεταναστών στην ίδια κλίμακα με άλλες περιοχές της Μεσογείου – περισσότεροι από 2.000 μετανάστες έφθασαν στο ιταλικό νησί Λαμπεντούζα στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Έκθεση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, η οποία δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο, επέκρινε τις συνθήκες σε κέντρα κράτησης μεταναστών στη Μάλτα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και καταφρονεί ευρωπαϊκές αξίες.

Η έκθεση συντάχθηκε μετά την επίσκεψη αντιπροσωπείας στη Μάλτα τον Σεπτέμβριο του 2020. Ανέφερε ότι βρήκε μετανάστες που είχαν “ξεχαστεί για μήνες”, κλεισμένους σε βρώμικες και εξευτελιστικές συνθήκες χωρίς κατάλληλη ιατρική φροντίδα.

Η Μάλτα υποστηρίζει ότι ακολουθεί το διεθνές δίκαιο στη διάσωση και μεταχείριση μεταναστών. Αρκετές μικρές ομάδες μεταναστών στάλθηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες τις τελευταίες εβδομάδες μέσω διευθετήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο μεταξύ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε σήμερα πως η Κομισιόν δεν έχει λάβει ακόμη προσφορές από κράτη μέλη για να δεχθούν μετανάστες από την Ιταλία μετά την άφιξη εκατοντάδων ανθρώπων με βάρκες στο νησί Λαμπεντούζα στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

“Μέχρι τώρα, είχαμε επαφές με αρκετά κράτη μέλη. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε λάβει οποιαδήποτε συγκεκριμένη δέσμευση σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, μετεγκατάσταση” δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνέντευξη Τύπου.

Χθες, Δευτέρα, η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον κάλεσε τα κράτη μέλη να δείξουν αλληλεγγύη στην Ιταλία και να υποστηρίξουν τη μετεγκατάσταση των μεταναστών.

La Repubblica: Η Ιταλία θέλει μια νέα ευρωπαϊκή συμφωνία για το μεταναστευτικό

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, η κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκι θα ζητήσει την υπογραφή μια νέας ευρωπαϊκής συμφωνίας για την διαχείριση του προσφυγικού και του μεταναστευτικού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εφημερίδα της Ρώμης, ο Ντράγκι φέρεται να θέλει να ζητήσει, από τις Βρυξέλλες, την επανενεργοποίηση της Συμφωνίας της Μάλτας, η οποία είχε υπογραφεί τον Σεπτέμβριο του 2019 με την στήριξη, συνολικά, οκτώ χωρών. Πιο συγκεκριμένα, επρόκειτο για την Μάλτα, την Ιταλία, την Γερμανία, την Γαλλία, την Φινλανδία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο. Η ισχύς, της, όμως, παύθηκε έπειτα από μόλις έξι μήνες, λόγω της επιδημίας κορωνοϊού.

H συμφωνία αυτή, μεταξύ των άλλων προέβλεπε την επανεγκατάσταση των μεταναστών εντός τεσσάρων εβδομάδων από την αποβίβασή τους στις μεσογειακές χώρες της Ένωσης, και την εκ περιτροπής χρήση των λιμανιών των χωρών της Ένωσης, σε εθελοντική βάση.

Η Συμφωνία της Μάλτας αφορούσε την κεντρική Μεσόγειο, αλλά όχι τους μετανάστες και πρόσφυγες που εισέρχονται στην Ευρώπη, προερχόμενοι από το Μαρόκο ή από την Τουρκία. Πρόκειται, επίσης, για μια συμφωνία που θα έπρεπε να εφαρμοστεί σε εθελοντική βάση, αν και δεν αποκλείονταν κυρώσεις για τις χώρες που δεν θα αποφάσιζαν να την εφαρμόσουν.

Όπως υπογραμμίζει η La Repubblica, η ιταλική κυβέρνηση στην φάση αυτή θεωρεί ότι πρέπει να επιδειχθεί νέα, ουσιαστική αλληλεγγύη από μέρος της Ευρώπης, λόγω και της προβλεπόμενης αύξησης των αφίξεων, κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Στο μικρό νησί της Λαμπεντούζα, άλλωστε, το κέντρο προσωρινής παραμονής μεταναστών και προσφύγων, είναι ήδη υπερπλήρες.