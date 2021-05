Το βιβλίο κυκλοφορεί στις 18 Μαίου και το έχει γράψει η βραβευμένη με Πούλιτζερ δημοσιογράφος της εφημερίδας «Washington Post», Κάρολ Λιόνινγκ, αναμένεται να ανάψει φωτιές στον τέως Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.



Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η κόρη του Τίφανι αλλά και η πρώην νύφη του είχαν συνάψει «ανάρμοστες σχέσεις» ακόμη και με πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών, όταν ο Τραμπ ήταν πρόεδρος στο Λευκό Οίκο.

Και μάλιστα όχι με όποιους και όποιους πράκτορες αλλά εκείνους οι οποίοι ήταν επιφορτισμένοι με την ασφάλεια τους. Το βιβλίο έχει τον τίτλο: «Ζero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service», Η άνοδος και η πτώση των Μυστικών Υπηρεσιών.



Πάντως ακόμη δεν κυκλοφόρησε και εκπρόσωπος της κόρης του Τραμπ, έσπευσε να διαψεύσει τα περί ερωτικών σχέσεων με πράκτορες του Λευκού Οίκου. Εκτός από την Τίφανι, ιδιαίτερα στενή σχέση με πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών φέρεται να είχε και η πρώην σύζυγος του γιου του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τζούνιορ.



Για αυτήν όμως δεν έχει βγει κάποια διάψευση. Η Βανέσα και ο Ντον Τζούνιορ Τραμπ χώρισαν επισήμως τον Μάρτιο του 2018. Όμως το περιοδικό PEOPLE αναφέρει πως «Ακόμη και πριν αναλάβει την αμερικανική προεδρία ο Τραμπ, η σχέση τους δεν ήταν καλή».

Ειδήσεις σήμερα



Τέλος τα SMS από την Παρασκευή – Ελεύθερες οι μετακινήσεις από νομό σε νομό, διεύρυνση ωραρίου.



Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Άδωνις Γεωργιάδης με τον Νίκο Καρανίκα



Γλυκά Νερά: Συγκλονιστικά στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση – Με τα χέρια έπνιξαν την 20χρονη Καρολάιν