Τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη συνάντησε ο Ντάνιελ Κρεγκ, όπως ο ίδιος ο Έλληνας διπλωμάτης ανακοίνωσε μέσω μιας ανάρτησής του στο Twitter.

«“Ο κόσμος δεν είναι αρκετός” αλλά σίγουρα θα μπορούσε να χωρέσει γυρίσματα στην Ελλάδα» έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Κωνσταντίνος Κούτρας, αναφερόμενος προφανώς στον Ντάνιελ Κρεγκ ο οποίος αποτελεί τον άνδρα που ενσάρκωσε τελευταίος τον θρυλικό πράκτορα Τζέιμς Μποντ, στη μεγάλη οθόνη.

“The world is not enough” but it could certainly fit filming in #Greece

Pleased to have met you Mr @DanielCraigOO7

No need to introduce yourself!#VisitGreece 🇬🇷 #greeceinny pic.twitter.com/AHyYTA5Loa