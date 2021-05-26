Πατάτες: Υγιεινές και… παρεξηγημένες – Πώς να τις φας για να μην παχύνεις!

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Είναι το λαχανικό που έχει δαιμονοποιηθεί όσο κανένα άλλο λόγω του ότι θεωρείται ανθυγιεινό και «παχαίνει».

Η αγαπημένη όμως μικρών και μεγάλων πατάτα εάν καταναλωθεί σωστά μπορεί να έχει μεγάλα οφέλη για την υγεία μας.

Οι πατάτες έχουν δαιμονοποιηθεί, κυρίως επειδή η αγαπημένη συνήθεια πολλών να τις τρώνε τηγανιτές, τις καθιστά ιδιαίτερα θερμιδογόνες, αλλά και ένοχες για την πρόκληση άλλων προβλημάτων υγείας όπως η υπέρταση.

Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι περιέχουν πολλές βιταμίνες και άλλα θρεπτικά συστατικά που είναι σημαντικά για την υγεία μας, αρκεί να προσέχουμε τον τρόπο που τις μαγειρεύουμε.

Ανακαλύψτε παρακάτω έξι διατροφικά οφέλη που μας δίνουν οι πατάτες.

Βιταμίνη C

Αν και παραδοσιακά πιστεύουμε ότι τα εσπεριδοειδή έχουν υψηλή περιεκτικότητα βιταμίνης C, μια μικρή πατάτα βάρους 150 γραμμαρίων παρέχει πάνω από το 15% της συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης. Η βιταμίνη C είναι σημαντική για τον οργανισμό μας καθώς θωρακίζει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Βιταμίνη Β6

Η βιταμίνη Β6 βοηθά πάνω από 100 ένζυμα στο σώμα να λειτουργούν σωστά, επιτρέποντάς τους να διασπάσουν τις πρωτεΐνες – μια διαδικασία- κλειδί για την καλή λειτουργία των νεύρων. Γι’αυτό άλλωστε τα καλά επίπεδα της Β6 συνδέονται με την καλή ψυχική υγεία. Μια μικρή πατάτα περέχει σχεδόν το 1/4 της συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης.

Κάλιο

Οι πατάτες περιέχουν άφθονο κάλιο Το κάλιο είναι ένα πολύτιμο ιχνοστοιχείο, που βοηθά στην ανάπτυξη του σώματος και στην διατήρηση των κυττάρων. Οι ψητές πατάτες στο φούρνο ή στα κάρβουνα περιέχουν υψηλότερα επίπεδα κάλιου από τις βραστές ή τον πουρέ πατάτας. Αυτό συμβαίνει διότι με τη διαδικασία βρασμού, οι κομμένες πατάτες μπορούν να χάσουν εώς και το μισό κάλιο στο νερό. Όταν η πατάτα βράζεται με την φλούδα της διατηρεί μεγαλύτερη ποσότητα της βιταμίνης C, των βιταμινών του συμπλέγματος Β αλλά και του καλίου της.

Χολίνη

Οι πατάτες έρχονται δεύτερες στην κατάταξη των τροφών με την υψηλότερη περιεκτικότητα χολίνης, μετά τα πρωτεϊνούχα τρόφιμα όπως το κρέας και η σόγια. Η χολίνη είναι μια μικρή ένωση που προσκολλάται στο λίπος για την παραγωγή φωσφολιπιδίων, τα δομικά στοιχεία των κυτταρικών τοιχωμάτων, καθώς και τον νευροδιαβιβαστή της ακετυλοχολίνης που ρυθμίζει την συστολή των μυών και τη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων.

Ωφέλιμες για το στομάχι

Αν αφήσουμε τις πατάτες να κρυώσουν πριν τις καταναλώσουμε, επιτρέπουμε τη δημιουργία του ανθεκτικού αμύλου. Αυτό το υγιές άμυλο βοηθά το σώμα μας με ποικίλους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της δράσης του ως πρεβιοτικού, τα οποία συμβάλλουν σε ένα υγιές εντερικό μικροβίωμα. Επίσης φαίνεται ότι συμβάλει στο αίσθημα κορεσμού.

Φυσικά χωρίς γλουτένη

Η πατάτα δεν περιέχει γλουτένη οπότε μπορεί να καταναλωθεί από όσους έχουν κοιλιοκάκη αποτελώντας μια νόστιμη εναλλακτική λύση για τα φαγητά που μπορούν να καταναλώσουν.

Μπορεί αρκετοί άνθρωποι να αποφεύγουν τις πατάτες λόγω υψηλών θερμιδών, όμως στην πραγματικότητα μια βρασμένη πατάτα περιέχει μόλις 130 θερμίδες, λιγότερες από μια μπανάνα ίδιου μεγέθους. Όμως βασικό ρόλο παίζει ο τρόπος μαγειρέματος και πώς τις συνοδεύουμε.

Ο καλύτερος τρόπος να διατηρήσουμε τις θερμίδες χαμηλά είναι ο βρασμός και το μαγείρεμα στον ατμό. Φυσικά, εάν τις ανακατέψουμε με βούτυρο, οι θερμίδες θα αυξηθούν. Ο πιο ανθυγιεινός τρόπος δε να τις καταναλώσουμε είναι σε μορφή τσιπς.

Πηγή: ygeiamou

Photo by Pixabay

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