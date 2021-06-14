Βουλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο Χατζηδάκη για τα εργασιακά – Την Τετάρτη η ψηφοφορία

Η τελευταία πράξη της κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης για το εργασιακό νομοσχέδιο θα παιχτεί από σήμερα, Δευτέρα, στην Ολομέλεια.

Τα «ναι» και τα «όχι» στις αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο ετοιμάζονται να υπερασπιστούν κυβερνητική πλειοψηφία και αντιπολίτευση σε μία συζήτηση διαρκείας, που αρχίζει στις 9:00 στην Ολομέλεια. Οι γραμματείς των Κοινοβουλευτικών Ομάδων είχαν μεταφέρει στη Διάσκεψη των Προέδρων το αίτημα να διατεθεί ο αναγκαίος χρόνος, προκειμένου να ανέβουν στο βήμα το δυνατό περισσότεροι ομιλητές.

Έτσι, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας εισάγεται στην Ολομέλεια σήμερα, Δευτέρα 14 Ιουνίου, θα διατεθούν τρεις συνεδριάσεις και η ψηφοφορία θα γίνει το βράδυ της Τετάρτης 16 Ιουνίου.

Εδώ και μήνες η αντιπολίτευση προεξοφλούσε ότι στο εργασιακό θα δοθεί «η μητέρα των μαχών». Θεωρείται, όμως, βέβαιο ότι η συζήτηση δεν θα περιοριστεί μόνο στα εργασιακά, αντιθέτως, θα αφορά το μεγαλύτερο μέρος της κυβερνητικής ύλης.

«Η κοινωνία ζητά μια άλλη αντίληψη προοδευτική, που θα ενσωματώνει τις σύγχρονες εξελίξεις. Μια ολοκληρωμένη θεώρηση της αγοράς εργασίας, που θα στηρίζεται στη ρύθμισή της από το κράτος προς όφελος όλων. Αυτά, ακριβώς, τα στοιχεία συμπυκνώνει το νέο εργασιακό, που φέρνει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, χωρίς ιδεοληψίες και αναχρονισμούς», έχει δηλώσει η Νέα Δημοκρατία και έχει χαρακτηρίσει «εργατοπατερικά» τα κόμματα της αντιπολίτευσης που αντιδρούν.

«Το νομοσχέδιο αυτό δεν διορθώνεται. Αποσύρεται», έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση να αποσύρει τον βασικό πυρήνα των διατάξεων «γιατί γυρίζει τον κόσμο της εργασίας στις αρχές του 19ου αιώνα» και επιφέρει στη ζωή των εργαζομένων και στην κοινωνία επιθετικές αλλαγές.

Η κυβέρνηση , διά του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, έχει καταστήσει σαφή τη βούληση να αναλάβει η ίδια η κυβερνητική πλειοψηφία πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας, προκειμένου τα κόμματα να λάβουν ξεκάθαρη θέση σε διατάξεις που ευνοούν τη θέση του εργαζόμενου.

Στον αντίποδα, η αντιπολίτευση ζητάει απόσυρση διατάξεων και εγείρει ζήτημα αντισυνταγματικότητας για διατάξεις του νομοσχεδίου, που αναμένεται να θέσει με την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια.

Σε γνώση του νομοθετικού Σώματος έχει τεθεί, εδώ και δύο 24ωρα, και η έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής με σειρά παρατηρήσεων στις διατάξεις του νομοσχεδίου. Μεταξύ άλλων, το Επιστημονικό Συμβούλιο αναφέρει ότι θα είναι δυνατόν να επιχειρηθεί διευθέτηση και µε ατοµική συµφωνία, η οποία θα συνάπτεται µετά από πρόταση του εργαζοµένου.

Όμως, όπως σημειώνει, στην επιστήµη του εργατικού δικαίου αµφισβητείται, εν γένει, η αυθεντικότητα των ατοµικών συµφωνιών εργαζοµένου και εργοδότη, ακριβώς λόγω της εξάρτησης του πρώτου από τον δεύτερο.

Στάση εργασίας και συλλαλητήριο την Τετάρτη

Σε αγωνιστική ετοιμότητα βρίσκονται ήδη εργατικές Ομοσπονδίες, συνδικάτα και πρωτοβάθμια σωματεια. Μέχρι τώρα η ΓΣΕΕ τηρεί… σιγή ασυρμάτου.

Από την άλλη, η ΑΔΕΔΥ εξήγγειλε την Τετάρτη 16 Ιουνίου στάση εργασίας και συλλαλητήριο.

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «αποφάσισε τη συνέχιση των κινητοποιήσεων, για το απεργιακό και αντιλαϊκό νομοσχέδιο της Κυβέρνησης, τη μέρα ψήφισής του, Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021, με παλλαϊκό συλλαλητήριο, ώρα 16:00 μαζί με το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας»

Για τη διευκόλυνση συμμετοχής των εργαζομένων του Δημοσίου στο συλλαλητήριο κηρύσσει Στάση Εργασίας την Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021, σε όλο το Δημόσιο από τις 12:00 μέχρι τη λήξη του ωραρίου.

