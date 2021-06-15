Eργασιακό νομοσχέδιο: Νέες βολές από τη γαλάζια βουλευτή Άννα Ευθυμίου

Κριτική άσκησε και πάλι στο εργασιακό νομοσχέδιο η βουλευτίνα της ΝΔ Άννα Ευθυμίου, επιμένοντας στις ενστάσεις που εξέφρασε τις προηγούμενες ημέρες.

Η ίδια, από το βήμα της Βουλής τόνισε, ότι οι διατάξεις που αφορούν στον πυρήνα των εργασιακών δικαιωμάτων του εν λόγω νομοσχεδίου, «χρειάζονται βελτιωτικές προτάσεις και ασφαλιστικές δικλείδες», αναφερόμενη σε κοινωνική απαίτηση για δημιουργία καλά αμειβόμενων, νέων θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, η βουλευτίνα της ΝΔ δεν παρέλειψε να σημειώσει ότι «είναι πασίδηλο ότι η ελαστικοποίηση των όρων και των σχέσεων εργασίας», δεν δημιούργησε νέες επενδύσεις και επεσήμανε ότι πλέον η συζήτηση σε όλο τον κόσμο αναφορικά με τα εργασιακά, «επικεντρώνεται στην τετραήμερη αντί για την πενθήμερη εργασία».

Μάλιστα, η Α. Ευθυμίου, επικαλούμενη το πρόγραμμα Μπάιντεν, έκανε λόγο για «ενίσχυση των εργαζόμενων στα συνδικάτα».

Αναφερόμενη ειδικότερα στο εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, σημείωσε ότι θα πρέπει να τεθούν εκείνες τις ασφαλιστικές δικλείδες που θα εμπεδώνουν σχέσεις ασφάλειας και εργασιακή ειρήνης μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου.

«Ως προς το αρ. 66 του νομοσχεδίου», όπως και η ίδια επιτροπή της Βουλής έχει πει «θα πρέπει να ξεκαθαριστεί η σαφής πρόθεση του νομοθέτη, αν μεταβάλλεται το ισχύον πλαίσιο ως προς το βάρος απόδειξης», σημείωσε η ίδια.

Ακόμη, η κ. Ευθυμίου, συνεχίζοντας τις βολές προς τον Κ. Χατζηδάκη, επεσήμανε ως προς τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ επαναπρόσληψης και πρόσθετης αποζημίωσης, ότι «θα πρέπει να είναι δικαίωμα μόνο του εργαζόμενου, γιατί το κομβικό είναι η επαναπρόσληψη, η δουλειά».

Καταλήγοντας, σε σχέση με το ΣΕΠΕ, η «γαλάζια» βουλευτίνα σημείωσε ότι «η πιο κομβική ασφαλιστική δικλείδα είναι η αύξηση των ελεγκτικών μηχανισμών. Αναβάθμιση του ΣΕΠΕ αλλά πώς; Με στελέχωση, με τεχνολογικό εξοπλισμό, με οικονομική αυτοτέλεια» σημείωσε η ίδια προσθέτοντας ότι ο ρόλος της Επιθεώρησης Εργασίας δεν είναι μόνο εισπρακτικός αλλά και προληπτικός – συμφιλιωτικός.

Τέλος, η βουλευτίνα της κυβερνητικής παράταξης σημειώνοντας ότι θα υπερψηφίσει το νομοσχέδιο, δεν παρέλειψε να αφήσει σαφείς αιχμές για τις εκκρεμείς συντάξεις, σημειώνοντας ότι «φάνηκε ότι θα έπρεπε να γίνουν άλλοι χειρισμοί».

