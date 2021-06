Πριν αλέκτωρ φωνήσαι τρις, η Τουρκία δεσμεύει μεγάλες περιοχές στο Αιγαίο και ουσιαστικά «σπάει» την άτυπη συμφωνία στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ για «ήρεμο καλοκαίρι».

Μόλις λίγες ημέρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, η Τουρκία δεσμεύει με τρεις NAVTEX μεγάλα κομμάτια του Αιγαίου, προκειμένου να πραγματοποιήσει ασκήσεις από τις 15 Ιουνίου έως και τις 15 Σεπτεμβρίου στις θαλάσσιες περιοχές Νοτιοδυτικά της Σαμοθράκης μέχρι τη Χαλκιδική, Βορειονατολικά της Σκύρου μέχρι τη Λήμνο και Νότια της Ικαρίας.

#Turkey / #Greece:



Turkey has imposed 3 NAVTEX Areas in the Aegean Sea. pic.twitter.com/DsTbHqpFWJ