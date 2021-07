Τα videogames έχουν πλέον εξελιχθεί τόσο πολύ που εύκολα μπορούν να χαρακτηριστούν ως… εναλλακτικές πραγματικότητες. Ωστόσο, η εξέλιξή τους έχει και μια παρενέργεια: τους… εθισμένους gamers.

Ο λόγος για ανθρώπους που κυριολεκτικά βυθίζονται μέσα στον κόσμο του gaming, σε σημείο κάποιες φορές να βλάπτουν την υγεία τους και να καταστρέφουν την κοινωνική ζωή τους. Μάλιστα φαινόμενα εθισμού στα video games παρατηρούνται συχνά σε έφηβους ή ακόμα και παιδιά.

Η κατάσταση είχε γίνει τόσο πιεστική που η Κίνα το 2019 ενέκρινε νομοσχέδιο για την μάχη κατά του εθισμού των παιδιών και των εφήβων στα video games, το οποίο προέβλεπε ότι τα παιδιά και οι έφηβοι επιτρέπεται να παίζουν 90 λεπτά τις καθημερινές και μόνο τρεις ώρες τα σαββατοκύριακα και τις αργίες. Αυτό το νομοσχέδιο εισήγαγε επίσης το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας για παιδιά και εφήβους που παίζουν videogames. Επίσης, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή των video από τις 10 μ.μ. έως τις 8 π.μ.

Ωστόσο, φαίνεται ότι το Πεκίνο αποφάσισε να πάει τα πράγματα ένα βήμα παραπάνω και να εισάγει τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου, ώστε να ελέγχει την εφαρμογή των περιορισμών, Έτσι, ένα νέο σύστημα της εταιρείας Tencent, το Midnight Patrol (Μεσονύκτια Περίπολος), σαρώνει το πρόσωπο ενός παίκτη μέσω της οθόνης του υπολογιστή και το «ελέγχει» μέσω ενός καταλόγου καταχωρημένων ονομάτων και προσώπων. Εάν ένα παιδί ή έφηβος ξεπεράσει τον προβλεπόμενο χρόνο, δεν θα μπορεί να παίξει πλέον το παιχνίδι.

Η Tencent θα εφαρμόσει αυτό το σύστημα αναγνώρισης προσώπου σε περίπου 60 παιχνίδια της, συμπεριλαμβανομένων των Glory of the King και Peace Elite. Το League of Legends δεν συμπεριλαμβάνεται προς το παρόν στη λίστα. Πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι οι gamers που θα αποφεύγουν τη σάρωση προσώπου για αυτά τα παιχνίδια θα θεωρούνται αυτόματα ως ανήλικοι και το παιχνίδι θα κλείνει.

