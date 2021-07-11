search
ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 17:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.07.2021 15:03

Πάτρα: Τι ισχύει για το «κοριτσάκι 2 ετών με κορωνοϊό» – Τι λέει ο πατέρας του

Εντελώς διαφορετική από την εκδοχή που μετέδιδαν τοπικά ΜΜΕ της Πάτρας είναι η αλήθεια αναφορικά με το μόλις δύο ετών παιδί που «μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου με κορωνοϊό», όπως ανέφεραν τα σχετικά δημοσιεύματα.

Μιλώντας στο enikos.gr, ο πατέρας του κοριτσιού ξεκαθαρίζει ότι το παιδάκι ουδέποτε νόσησε από κορωνοϊό, αλλά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω ουρολοίμωξης. «Είμαστε σε καραντίνα εγώ, η γυναίκα μου και η κόρη, καθώς νοσήσαμε από κορωνοϊό», ανέφερε ο πατέρας του 2χρονου κοριτσιού και πρόσθεσε: «Τηρούμε απόλυτα το υγειονομικό πρωτόκολλο. Το έχουμε περάσει όλοι ασυμπτωματικά. Επειδή πριν από τον κορωνοϊό η μικρή έπαιρνε ένα φάρμακο λόγω σταφυλόκοκκου, παρουσίασε ουρολοίμωξη. Το βράδυ του Σαββάτου πήγαμε στο νοσοκομείου του Ρίου για τις απαραίτητες εξετάσεις. Τα αποτελέσματα ήταν καλά και σήμερα το μεσημέρι φύγαμε από το νοσοκομείο, καθώς η κόρη μου μπόρεσε να ουρήσει, με την αντιβίωση που πήρε.»

Αρχικά, η ιστοσελίδα tempo24.news, είχε μεταδώσει ότι το κοριτσάκι διακομίστηκε στο Νοσοκομείο από την περιοχή της Αμαλιάδας με συμπτώματα κορωνοϊού, για τα οποία και χρειάστηκε να εισαχθεί προς νοσηλεία.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3