Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου επιστρέφει δυναμικά, παρουσιάζοντας – στην ένατη διοργάνωσή του – ταινίες από όλο τον κόσμο, ομιλίες, εργαστήρια, όπως επίσης πρωτότυπες οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις και περφόρμανς, αναμειγνύοντας περίτεχνα εικόνες, ήχους, πολιτισμούς και κάθε λογής μορφή τέχνης σε κάθε γωνιά του νησιού.

Με την «Off Season / Εκτός εποχής» να αποτελεί την επιλεγμένη θεματική για δεύτερη χρονιά, οι ταινίες που προβάλλονται δίνουν έμφαση στον τρόπο με τον οποίο ο καθένας αντιμετωπίζει τον χρόνο, τις διαφορετικές «ταχύτητες» με τις οποίες αναγκάζεται να λειτουργεί η ανθρωπότητα, την επιβεβλημένη – πολλές φορές – μετακίνηση και στάση, αλλά και τη διαχείριση του προσωπικού και ελεύθερου χρόνου ως θεμελιώδους και αναφαίρετου δικαιώματος του ανθρώπου.

Στο πλαίσιο της εν λόγω θεματικής, λοιπόν, το SIFF παρουσιάζει δύο πρωτότυπες αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων, αξιοποιώντας για πρώτη φορά ένα πλούσιο και δυσεύρετο αρχειακό υλικό.

Το «Χειρόγραφον» αποτελεί την πρώτη από αυτές, η οποία, εστιάζοντας στη μετανάστευση από τη Μεσόγειο στις ΗΠΑ το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, παρουσιάζει σπάνια πλάνα από πρώιμα αλλά κινηματογραφικά επίκαιρα ντοκιμαντέρ (Harout Arakelian), «ντυμένα» με ιδιαίτερες και πρωτότυπες ηχογραφήσεις από διάφορες μεταναστευτικές κοινότητες της εποχής (Ian Nagoski), φέρνοντας στο σήμερα το ηχόχρωμα μιας αλλιώτικης γειτονικής Ανατολής.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το έργο τη βραδιά της έναρξης του φεστιβάλ, με τον αφηγητή που θα βρίσκεται επί σκηνής να συνθέτει μια ζωντανή δράση, η οποία παράλληλα με την προβολή θα μας ταξιδέψει σε εποχές θέασης του πρώιμου, βωβού κινηματογράφου.

Η δεύτερη ανάθεση του φεστιβάλ περιλαμβάνει την «Τελετή καθέλκυσης» της κινηματογραφίστριας και εικαστικού Μαρίνας Γιώτη, η οποία, αξιοποιώντας σπάνια οπτικοακουστικά αρχεία από παλαιότερες τελετές καθέλκυσης σκαφών, εστιάζει στις συνθήκες τόσο της προσδοκίας όσο και της αναμονής, τη στιγμή που το έργο βρίσκεται σε «διάλογο» με το ιστορικό ναυπηγείο του Ταρσανά, στο οποίο και θα παρουσιαστεί. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο έργο που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Η μουσική της ταινίας / εγκατάστασης είναι της συνθέτριας May Roosevelt και θα εκτελεστεί ζωντανά την ημέρα των εγκαινίων στις 23 Ιουλίου.

Στη συνέχεια της «Off Season / Εκτός εποχής» θεματικής, σειρά έχει το «A Matter of Life and Death» (Ηνωμένο Βασίλειο, 1946). Πρόκειται για μια βαθιά ανθρωπιστική ταινία του Michael Powell και του Emeric Pressburger, η οποία, με στόχο να αμβλύνει τις εντάσεις ανάμεσα στη Βρετανία και την Αμερική, ταξιδεύει στον χρόνο και τον χώρο αποτίοντας φόρο τιμής στην υπερβατική αξία της αγάπης.

Ακολουθεί η Γαλλίδα σκηνοθέτρια Claire Denis με το «Beau Travail» (Γαλλία, 1999), παραδίδοντας παλλόμενες, υπνωτικές εικόνες που τελικά εκρήγνυνται σε ένα από τα πιο ευφάνταστα φινάλε του σύγχρονου κινηματογράφου.

Από το πλούσιο πρόγραμμα του SIFF 2021 δεν θα λείψουν, φυσικά, το πειραματικό σινεμά, οι art house ταινίες, όπως και ο βωβός κινηματογράφος συνοδεία ζωντανής μουσικής. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα από τα αριστουργήματα του πρώιμου εθνογραφικού κινηματογράφου «Salt for Svanetia» του Mikhail Kalatozov (ΕΣΣΔ, 1930), κατά τη διάρκεια του οποίου ο Κωστής Δρυγιανάκης θα εκτελέσει ζωντανά την πρωτότυπη μουσική του σύνθεση, «παντρεύοντας» ήχους από την ταινία, ιστορικές ηχογραφήσεις, ηχογραφήσεις πεδίου, βιομηχανικούς θορύβους αλλά και πρωτότυπες αφηγηματικές φωνές.

Αναφορικά με τις ελληνικές συμμετοχές, οι θεατές θα παρακολουθήσουν, μεταξύ άλλων, το «Στα χρόνια της μεγάλης ζέστης (Ελλάδα, 1991)» της σκηνοθέτριας και ποιήτριας Φρίντας Λιάππα, όπως επίσης το μικρού μήκους «The Film (Ελλάδα, 2017)» της εικαστικού Ελένης Μπαγάκη. Μια συνάντηση αφήγησης και εικόνας, εμπνευσμένη από μια ρομαντική σχέση μεταξύ μιας καλλιτέχνιδας και ενός κινηματογραφιστή που δεν είχε αίσιο τέλος.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

INFO

Από 22 έως 26 Ιουλίου 2021

Πληροφορίες / κρατήσεις: syrosfilmfestival.org

