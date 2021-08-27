Ο Μητσοτάκης βάζει στο στόχαστρο ΕΜΥ και Αστεροσκοπείο

Μια αποστροφή του λόγου του, κατά την εμφάνισή του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή οδηγεί σε εύλογα ερωτήματα για την μελλον των φορέων όπως η ΕΜΥ και το Αστεροσκοπείο.

Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, σχετικά με τις καταστροφικές πυρκαγιές των προηγούμενων εβδομάδων, επένδυσαν από την αρχή στο αφήγημα περί δυνατών ανέμων, το οποίο, όμως καταρρίφθηκε εύκολα από τα δελτία καιρού και τις αναλύσεις μετεωρολόγων.

Τα λόγια του πρωθυπουργού όπως τα σταχυολόγησε η Εφημερίδα των Συντακτών: «Μπορώ να σας πω μετά βεβαιότητας ότι ναι, ανεξάρτητοι φορείς, όπως η Ε.Μ.Υ., όπως το Αστεροσκοπείο, θα πρέπει να συμπτυχθούν μέσα στην Πολιτική Προστασία, πρέπει να αποτελούν μέρος της Πολιτικής Προστασίας, και να μην είναι ανεξάρτητοι φορείς. Αυτή είναι η πρότασή μας.

Με χαρά να τη συζητήσουμε μαζί σας, να ακούσουμε τις απόψεις σας. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να έχουμε διαφορετικές απόψεις και να τσακώνονται οι μετεωρολόγοι για το αν ο άνεμος ήταν 6 μποφόρ ή 4 μποφόρ ή 8, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.

Συνολικά για την εικόνα της χώρας δεν είναι σοβαρά πράγματα. Πρέπει να υπάρχει μια δομή εντός της Πολιτικής Προστασίας που να ενσωματώνει την καλύτερη δυνατή τεχνογνωσία που το Κράτος έχει ως προς τα προβλεπτικά μοντέλα».

