search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 02:14
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.08.2021 08:57

Ο Μητσοτάκης βάζει στο στόχαστρο ΕΜΥ και Αστεροσκοπείο

27.08.2021 08:57
asteroskopeio new

Μια αποστροφή του λόγου του, κατά την εμφάνισή του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή οδηγεί σε εύλογα ερωτήματα για την μελλον των φορέων όπως η ΕΜΥ και το Αστεροσκοπείο.

Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, σχετικά με τις καταστροφικές πυρκαγιές των προηγούμενων εβδομάδων, επένδυσαν από την αρχή στο αφήγημα περί δυνατών ανέμων, το οποίο, όμως καταρρίφθηκε εύκολα από τα δελτία καιρού και τις αναλύσεις μετεωρολόγων. 

Τα λόγια του πρωθυπουργού όπως τα σταχυολόγησε η Εφημερίδα των Συντακτών: «Μπορώ να σας πω μετά βεβαιότητας ότι ναι, ανεξάρτητοι φορείς, όπως η Ε.Μ.Υ., όπως το Αστεροσκοπείο, θα πρέπει να συμπτυχθούν μέσα στην Πολιτική Προστασία, πρέπει να αποτελούν μέρος της Πολιτικής Προστασίας, και να μην είναι ανεξάρτητοι φορείς. Αυτή είναι η πρότασή μας.

Με χαρά να τη συζητήσουμε μαζί σας, να ακούσουμε τις απόψεις σας. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να έχουμε διαφορετικές απόψεις και να τσακώνονται οι μετεωρολόγοι για το αν ο άνεμος ήταν 6 μποφόρ ή 4 μποφόρ ή 8, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.

Συνολικά για την εικόνα της χώρας δεν είναι σοβαρά πράγματα. Πρέπει να υπάρχει μια δομή εντός της Πολιτικής Προστασίας που να ενσωματώνει την καλύτερη δυνατή τεχνογνωσία που το Κράτος έχει ως προς τα προβλεπτικά μοντέλα».

Διαβάστε επίσης

Στην Αρχαία Ολυμπία η Σακελλαροπούλου

Πρώτη επίσκεψη Δένδια στα Σκόπια

Στην Αμερική ο Μητσοτάκης για την κόρη του (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oie guterres 98- new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν 1,8 δισ. δολάρια επιπλέον στον ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια το 2026

cuba
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Αβάνα αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA

antigoni jalla
MEDIA

Eurovision 2026: Στον τελικό η Κύπρος με την Αντιγόνη – Ξεσήκωσε το κοινό με το εκρηκτικό «Jalla»

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Ένας επικοινωνιακός μηχανισμός επιχειρεί να οργανώσει την εξόντωσή μου – Είμαι και ηθικός και νόμιμος (Video)

rubio china
ΚΟΣΜΟΣ

Στον Μάρκο Ρούμπιο απαγορεύεται η είσοδος στην Κίνα – Πώς το Πεκίνο βρήκε τρόπο να παρακάμψει τις κυρώσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kalxas0762347
ΚΑΛΧΑΣ

Το κύμα των επιπτώσεων και οι εκλογές, η Παγώνη για το Επικρατείας, κόβεται η Αναστασίου, η κόντρα ΠΑΣΟΚ με δημοσκόπους και η υποψηφιότητα Αργυριάδη  

mousse_avocando
CUCINA POVERA

Μους σοκολάτας με αβοκάντο και μέλι

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ απαγορεύει τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία στην πρεμιέρα της συμφωνίας με τη Mercosur

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 01:54
oie guterres 98- new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν 1,8 δισ. δολάρια επιπλέον στον ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια το 2026

cuba
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Αβάνα αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA

antigoni jalla
MEDIA

Eurovision 2026: Στον τελικό η Κύπρος με την Αντιγόνη – Ξεσήκωσε το κοινό με το εκρηκτικό «Jalla»

1 / 3