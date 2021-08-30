search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08.2026 13:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.08.2021 14:06

Δραπετσώνα: Πάνω από έξι ώρες κλειστή η λεωφόρος λόγω ανατροπής βυτιοφόρου (Video)

30.08.2021 14:06
vitioforo new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Λόγω της ανατροπής του οχήματος το οδόστρωμα έχει γεμίσει με καύσιμα. Στην περιοχή από νωρίς βρίσκονται οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και γερανοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βυτίο κινείτο από το Πέραμα με κατεύθυνση προς Πειραιά και, για άγνωστο λόγο, ο οδηγός ο οποίος έχει τραυματιστεί ελαφρά και έχει μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσκρούοντας στο κράσπεδο της Πύλης Ε9, με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Η λεωφόρος Δραπετσώνας από το ύψος της Ιχθυόσκαλας προς Πειραιά και από την πύλη Ε-1 προς Πέραμα, παραμένει προσωρινά κλειστή.

Διαβάστε επίσης:

Η «Ώρα του Ανασχηματισμού»: Τα νέα πρόσωπα, οι αμετακίνητοι και οι αντι-ΣΥΡΙΖΑ

Μύκονος: Στα χέρια της αστυνομίας η συμμορία με τα στρινγκ (Video)

Καιρός σήμερα: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας – Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
skiathos-nick-karvounis-8PR1tT9UmmU-unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Μπαράζ συλλήψεων για παράνομη κατάληψη αιγιαλού σε Σκόπελο και Σκιάθο

ADONIS_STATHIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Συνεχίστηκε η «κόντρα» Γεωργιάδη – Στάθη: «Έστω και λόγω της κακία σας φανήκατε χρήσιμος» – «Άλλο τι ειπείν ουκ έχω»

kounoupia 2
ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Η πιθανή σύνδεση με τον Daniel και η εξήγηση του Γκίκα Μαγιορκίνη

robbie-williams-new
LIFESTYLE

O Robbie Williams ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με αυτισμό – «Εξηγεί τόσα πολλά…» (video)

AGIA_OLGA_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε κομμάτι της οροφής και στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα» (Photo)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
underwater_cable
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο περνά από την Άγκυρα - Η γαλλική «λύση» και το τουρκικό τετελεσμένο

pomaski_tentoglou_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πομάσκι για «χρυσό» Τεντόγλου: «Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε - Δεν είναι ένα εύκολο παιδί» - Πώς σχολίασε το ξεχασμένο μετάλλιο (video)

ilektriki-diasindesi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο επιστρέφει και φέρνει μπρα ντε φερ Αθήνας – Άγκυρας: Τι θα γίνει εάν το τουρκικό Ναυτικό επιχειρήσει ξανά να εμποδίσει τις εργασίες

USS Abraham Lincoln
ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρει το αεροπλανοφόρο Lincoln η κυβέρνηση Τραμπ μετά τον σάλο και στέλνει άλλο στη Μέση Ανατολή

gougoutsa
MEDIA

Eπίθεση δέχτηκε στη Χαλκιδική το συνεργείο του MEGA και η δημοσιογράφος Μαρία Γουγουτσά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08.2026 13:19
skiathos-nick-karvounis-8PR1tT9UmmU-unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Μπαράζ συλλήψεων για παράνομη κατάληψη αιγιαλού σε Σκόπελο και Σκιάθο

ADONIS_STATHIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Συνεχίστηκε η «κόντρα» Γεωργιάδη – Στάθη: «Έστω και λόγω της κακία σας φανήκατε χρήσιμος» – «Άλλο τι ειπείν ουκ έχω»

kounoupia 2
ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Η πιθανή σύνδεση με τον Daniel και η εξήγηση του Γκίκα Μαγιορκίνη

1 / 3