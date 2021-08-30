Δραπετσώνα: Πάνω από έξι ώρες κλειστή η λεωφόρος λόγω ανατροπής βυτιοφόρου (Video)

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Λόγω της ανατροπής του οχήματος το οδόστρωμα έχει γεμίσει με καύσιμα. Στην περιοχή από νωρίς βρίσκονται οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και γερανοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βυτίο κινείτο από το Πέραμα με κατεύθυνση προς Πειραιά και, για άγνωστο λόγο, ο οδηγός ο οποίος έχει τραυματιστεί ελαφρά και έχει μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσκρούοντας στο κράσπεδο της Πύλης Ε9, με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Η λεωφόρος Δραπετσώνας από το ύψος της Ιχθυόσκαλας προς Πειραιά και από την πύλη Ε-1 προς Πέραμα, παραμένει προσωρινά κλειστή.

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