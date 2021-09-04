Σέρρες: Κινδυνεύει με «λουκέτο» το νοσοκομείο – Ανεμβολίαστος ο μοναδικός αναισθησιολόγος (Video)

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Στο όριο της κατάρρευσης βρίσκεται το νοσοκομείο Σερρών.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του OPEN, νεοπροσληφθείς αναισθησιολόγος δήλωσε πως είναι ανεμβολίαστος, τιθέμενος έτσι αυτομάτως σε αναστολή σύμβασης εργασίας.
Έτσι, το νοσοκομείο έμεινε χωρίς αναισθησιολόγο, καθώς ο μοναδικός γιατρός της συγκεκριμένης ειδικότητας παραιτήθηκε τον περασμένο Μάιο. Στη θέση του αποσπάστηκε αναισθησιολόγος από τη Θεσσαλονίκη, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει τα κενά.
Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές που επικαλείται το OPEN, είτε το νοσοκομείο Σερρών θα οδηγηθεί σε «λουκέτο», είτε θα κλείσει το νοσοκομείο της Δράμας, ή τα δύο νοσοκομεία θα συγχωνευθούν.
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