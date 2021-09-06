ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 13:47
06.09.2021 10:59

Μπέτι Μίντλερ όπως… Λυσιστράτη – Γιατί καλεί τις γυναίκες σε αποχή από το σεξ

Το παράδειγμα της Λυσιστράτης προτείνει η Μπέτι Μίντλερ να ακολουθήσουν οι γυναίκες στο Τέξας.

Η ηθοποιός χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταδικάζει τον εξαιρετικά περιοριστικό νόμο κατά των αμβλώσεων που τέθηκε σε ισχύ στο Τέξας γράφοντας στο Twitter:

«Προτείνω όλες οι γυναίκες να αρνούνται στους άντρες τους να κάνουν σεξ, μέχρι να βεβαιωθούν ότι κατοχυρώνεται το δικαίωμά τους στην επιλογή από το Κογκρέσο. Αυτό δεν πρόκειται για όπλα, χρήματα ή πόλεμο. Έχει να κάνει με τις γυναίκες. Τις ζωές τους, τα σώματά τους και την αυτονομία τους».

«Ο μπαμπάς μου το πρότεινε αυτό πριν από δεκαετίες», απάντησε η κόρη του Φρανκ Σινάτρα,τραγουδίστρια Νάνσι Σινάτρα.

«Αυτό επέτρεψε στο δικαστήριο να κάνει πρόχειρη δουλειά, με απρόσεκτη περιφρόνηση, γιατί ποιος θα το σταματήσει; Το πέρασαν μέσα στη νύχτα, χωρίς να νοιάζονται, επειδή πιστεύουν ότι οι γυναίκες θα το ανεχθούν», πρόσθεσε η Μίντλερ.

Αφότου τέθηκε σε ισχύ ο νόμος, ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι παραβιάζει κατάφωρα το συνταγματικό δικαίωμα που θεσπίστηκε και ίσχυσε για περίπου μισό αιώνα.

