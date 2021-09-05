Γουινέα: Αντικρουόμενες πληροφορίες για πραξικόπημα (Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Οι ειδικές δυνάμεις της Γουινέας υποστήριξαν σήμερα ότι συνέλαβαν τον πρόεδρο της χώρας Άλφα Κοντέ.
Αναφέρουν ακόμα ότι «κατήργησαν» τους θεσμούς, σε βίντεο που έστειλαν σε ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ το πρακτορείο Ρόιτερς μεταδίδει πως βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν τον πρόεδρο Άλφα Κοντέ να είναι κρατούμενος των ειδικών δυνάμεων.
Ωστόσο το υπουργείο Άμυνας της Γουινέας ανακοίνωσε πως απώθησε την επίθεση των ανδρών των ειδικών δυνάμεων εναντίον του προεδρικού μεγάρου ενώ το Ρόιτερς σημειώνει πως δεν είναι άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα των βίντεο που εικονίζουν τον Άλφα Κοντέ κρατούμενο και αναρτήθηκαν έπειτα από ώρες ανταλλαγής σφοδρών πυρών γύρω από το προεδρικό μέγαρο στο Κονακρί.
«Αποφασίσαμε αφού συλλάβαμε τον πρόεδρο, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή μαζί μας (…) να καταργήσουμε το ισχύον Σύνταγμα, να καταργήσουμε τους θεσμούς· αποφασίσαμε επίσης να διαλύσουμε την κυβέρνηση και να κλείσουμε τα σύνορα, στο έδαφος και στον αέρα», αναφέρει ένας ένστολος και οπλισμένος πραξικοπηματίας στη δήλωσή αυτή, η οποία κυκλοφόρησε πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δεν έχει μεταδοθεί από την εθνική τηλεόραση.
Οι πραξικοπηματίες διένειμαν ένα βίντεο που εικονίζει τον πρόεδρο Κοντέ να βρίσκεται στα χέρια τους. Τον ερωτούν αν υπέστη κακομεταχείριση και ο Άλφα Κοντέ, ο οποίος φοράει παντελόνι τζιν και πουκάμισο και κάθεται σ’ έναν καναπέ, αρνείται να τους απαντήσει.
Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε πως «οι εξεγερμένοι έσπειραν το φόβο» στο Κονακρί πριν κατευθυνθούν προς το προεδρικό μέγαρο, όμως «η προεδρική φρουρά, υποστηριζόμεμνη από τις δυνάμεις άμυνας και ασφάλειας, συγκράτησαν την απειλή και απώθησαν την ομάδα των επιτιθεμένων».
Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, αυτή την ώρα οι δυνάμεις ασφαλείας αποκαθιστούν την τάξη στο Κονακρί.
Διαβάστε επίσης:
Τουρισμός: «Ο Έλληνας είναι ο καλύτερος πελάτης» – «Πλημμύρισαν» εγχώριοι προορισμοί
ΣΥΡΙΖΑ: «Η ΝΔ καλύπτει την αθλιότητα του κ. Καλλιάνου»
Νάσος Ηλιόπουλος: «Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να διαγράψει άμεσα τον Γιάννη Καλλιάνο»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.