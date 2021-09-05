Γουινέα: Αντικρουόμενες πληροφορίες για πραξικόπημα (Videos)

Οι ειδικές δυνάμεις της Γουινέας υποστήριξαν σήμερα ότι συνέλαβαν τον πρόεδρο της χώρας Άλφα Κοντέ.

Αναφέρουν ακόμα ότι «κατήργησαν» τους θεσμούς, σε βίντεο που έστειλαν σε ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ το πρακτορείο Ρόιτερς μεταδίδει πως βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν τον πρόεδρο Άλφα Κοντέ να είναι κρατούμενος των ειδικών δυνάμεων.

#BREAKING

ALERT ⚠️



There is a military coup underway at this moment in the Republic of Guinea 🇬🇳

Troops have been deployed in Conakry, the capital. Heavy gunfire can also be heard.#Guinea #Africa pic.twitter.com/VBKnsVNfF9 — AEROSINT Division PSF 🇵🇰 (@PSFAERO) September 5, 2021

Ωστόσο το υπουργείο Άμυνας της Γουινέας ανακοίνωσε πως απώθησε την επίθεση των ανδρών των ειδικών δυνάμεων εναντίον του προεδρικού μεγάρου ενώ το Ρόιτερς σημειώνει πως δεν είναι άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα των βίντεο που εικονίζουν τον Άλφα Κοντέ κρατούμενο και αναρτήθηκαν έπειτα από ώρες ανταλλαγής σφοδρών πυρών γύρω από το προεδρικό μέγαρο στο Κονακρί.

83 years old Alpha Condé modified the constitution of #Guinea to re-elect himself last year for a third term

A military coup is unfolding in #Guinea today as some army officials are trying to take over. A terrible end for someone who decades ago was a leading democracy activist. pic.twitter.com/pmtmY3nncP — Farida Bemba Nabourema (@Farida_N) September 5, 2021

«Αποφασίσαμε αφού συλλάβαμε τον πρόεδρο, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή μαζί μας (…) να καταργήσουμε το ισχύον Σύνταγμα, να καταργήσουμε τους θεσμούς· αποφασίσαμε επίσης να διαλύσουμε την κυβέρνηση και να κλείσουμε τα σύνορα, στο έδαφος και στον αέρα», αναφέρει ένας ένστολος και οπλισμένος πραξικοπηματίας στη δήλωσή αυτή, η οποία κυκλοφόρησε πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δεν έχει μεταδοθεί από την εθνική τηλεόραση.

#Guinea junta on state tv saying the people was being mistreated by the elites and Guineans should take matters into their own hands. pic.twitter.com/1npvWqa1pv — RED LION MEDIA (@REDLIONMEDIA2) September 5, 2021

Οι πραξικοπηματίες διένειμαν ένα βίντεο που εικονίζει τον πρόεδρο Κοντέ να βρίσκεται στα χέρια τους. Τον ερωτούν αν υπέστη κακομεταχείριση και ο Άλφα Κοντέ, ο οποίος φοράει παντελόνι τζιν και πουκάμισο και κάθεται σ’ έναν καναπέ, αρνείται να τους απαντήσει.

The President of #Guinea has been arrested by army special forces and driven out from the presidential palace. The coup process is successfully completed. pic.twitter.com/kxU67fEFnE September 5, 2021

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε πως «οι εξεγερμένοι έσπειραν το φόβο» στο Κονακρί πριν κατευθυνθούν προς το προεδρικό μέγαρο, όμως «η προεδρική φρουρά, υποστηριζόμεμνη από τις δυνάμεις άμυνας και ασφάλειας, συγκράτησαν την απειλή και απώθησαν την ομάδα των επιτιθεμένων».

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, αυτή την ώρα οι δυνάμεις ασφαλείας αποκαθιστούν την τάξη στο Κονακρί.

