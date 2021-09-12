search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 02:18
search
MENU CLOSE
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.09.2021 19:49

Αστεροσκοπείο: Το καλοκαίρι του 2021 στην Ελλάδα είχε περισσότερες θερμές ώρες κατά τα τελευταία 43 χρόνια

12.09.2021 19:49
kayswnas

Το καλοκαίρι του 2021 ήταν ένα ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι, καθώς στο τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα κινήθηκε πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με τη θερμοκρασιακή απόκλιση να ξεπερνάει τους δύο βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, σύμφωνα με ανάλυση του meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Γενικότερα, οι θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις κυριάρχησαν φέτος στο μεγαλύτερο μέρος του βορείου ημισφαιρίου, με τις μεγαλύτερες αποκλίσεις να εντοπίζονται στις δυτικές ΗΠΑ, τη Μεσόγειο, τη Σιβηρία και στα δυτικότερα τμήματα της Ρωσίας.

Η ανάλυση δείχνει ότι το καλοκαίρι του 2021 στην Ελλάδα ήταν αυτό με τις περισσότερες θερμές ώρες κατά τα τελευταία 43 χρόνια, ακολουθούμενο κατά σειρά από εκείνα του 2007, του 1987, του 2000 και του 2012. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα συσχετίζονται με τα σημαντικότερα και πιο ακραία επεισόδια καύσωνα που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των καλοκαιριών.

Αναλύοντας τα πέντε σημαντικότερα επεισόδια καύσωνα, προκύπτει ότι ο καύσωνας που σημειώθηκε μεταξύ 27 Ιουλίου και 6 Αυγούστου φέτος, είχε τη μεγαλύτερη διάρκεια (188 ώρες), ακολουθούμενος από αυτούς του Ioυνίου του 2007, του Ιουλίου του 1987, του Ιουλίου του 2007 και του Ιουνίου του 2021. Επίσης, ο καύσωνας μεταξύ 27 Ιουλίου και 6 Αυγούστου του 2021, μαζί με αυτόν του Ιουνίου του 2007, είχαν την μεγαλύτερη ένταση με μέση τιμή επεισοδίου τους 24,4 βαθμούς Κελσίου, ακολουθούμενοι από αυτούς του 1987, του Ιουλίου του 2007 και του Ιουνίου του 2021.

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: 30χρονος Αμερικανός υπέστη έμφραγμα στο Φαράγγι της Σαμαριάς

Δίδυμοι Πύργοι: Επανεμφανίστηκε ο «νεκρός» αρχηγός της Αλ Κάιντα ανήμερα της 11ης Σεπτεμβρίου

Χρηστίδου σε επικριτές της για Κωνσταντίδου: «Αφού ήταν λίγο, αν την συναντήσεις μπορείς να κάνεις το “πολύ”»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oie guterres 98- new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν 1,8 δισ. δολάρια επιπλέον στον ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια το 2026

cuba
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Αβάνα αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA

antigoni jalla
MEDIA

Eurovision 2026: Στον τελικό η Κύπρος με την Αντιγόνη – Ξεσήκωσε το κοινό με το εκρηκτικό «Jalla»

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Ένας επικοινωνιακός μηχανισμός επιχειρεί να οργανώσει την εξόντωσή μου – Είμαι και ηθικός και νόμιμος (Video)

rubio china
ΚΟΣΜΟΣ

Στον Μάρκο Ρούμπιο απαγορεύεται η είσοδος στην Κίνα – Πώς το Πεκίνο βρήκε τρόπο να παρακάμψει τις κυρώσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kalxas0762347
ΚΑΛΧΑΣ

Το κύμα των επιπτώσεων και οι εκλογές, η Παγώνη για το Επικρατείας, κόβεται η Αναστασίου, η κόντρα ΠΑΣΟΚ με δημοσκόπους και η υποψηφιότητα Αργυριάδη  

mousse_avocando
CUCINA POVERA

Μους σοκολάτας με αβοκάντο και μέλι

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ απαγορεύει τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία στην πρεμιέρα της συμφωνίας με τη Mercosur

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 01:54
oie guterres 98- new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν 1,8 δισ. δολάρια επιπλέον στον ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια το 2026

cuba
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Αβάνα αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA

antigoni jalla
MEDIA

Eurovision 2026: Στον τελικό η Κύπρος με την Αντιγόνη – Ξεσήκωσε το κοινό με το εκρηκτικό «Jalla»

1 / 3