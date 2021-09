Μια ιστορία με πολλά σκάνδαλα, δολοφονίες, φιλοδοξίες, μόδα και πισώπλατα μαχαιρώματα έρχεται στη μεγάλη οθόνη.

Ο λόγος για τη δυναστεία του οίκου Gucci που, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα του «Ιnstyle», ίσως ο διάβολος, στην πραγματικότητα, δεν φοράει Prada, αλλά Gucci.

Το «House of Gucci» είναι μια κινηματογραφική αφήγηση μιας αληθινής εγκληματικής ιστορίας στο χώρο της μόδας: η δολοφονία του κληρονόμου του ομώνυμου πολυτελούς οίκου μόδας, Μαουρίτσιο Γκούτσι, (Άνταμ Ντράιβερ [Adam Driver]), εγγονού του ιδρυτή της μάρκας, Γκούτσιο. Σύμφωνα με το Deadline, παντρεύεται το 1973 την Πατρίτσια Ρετζάνι (Lady Gaga) και μαζί αποκτούν δύο παιδιά.

Ήταν γνωστό ότι ο Μαουρίτσιο Γκούτσι, ξόδευε τα λεφτά του αλόγιστα. Το 1993 πουλάει τον οίκο για 170 εκατομμύρια δολάρια στον επενδυτικό όμιλο Investcorp, με έδρα το Μπαχρέιν. Το τέλος της σχέσης του με την Πατρίτσια έρχεται το 1985, όταν εκείνος φεύγει σε επαγγελματικό ταξίδι και δεν επιστρέφει. Στην πραγματικότητα, την εγκαταλείπει για μια νεότερη γυναίκα. Εκείνος υποβάλλει αίτηση διαζυγίου και ξεκινά μια έντονη διαμάχη μεταξύ τους που τελειώνει το 1991.

Το 1995, δέχεται δύο σφαίρες στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, καθώς ανεβαίνει τα σκαλιά της εισόδου του γραφείου του στο Μιλάνο. Δύο χρόνια μετά, μια ανώνυμη πληροφορία αποκαλύπτει ότι η πρώην γυναίκα του κρύβεται πίσω από την δολοφονία και συλλαμβάνεται. Γίνεται η «Μαύρη Χήρα» για τον ιταλικό Τύπο και η δίκη προσφέρει συγκλονιστικές αποκαλύψεις, όπως το ποσό των 365.000 δολαρίων που έδωσε η Πατρίτσια σ’ έναν επαγγελματία εκτελεστή και πρώην κατάδικο να τον σκοτώσει. Η Πατρίτσια φοβόταν ότι ο Μαουρίτσιο θα ξόδευε και τα τελευταία δολάρια με την καινούρια του φιλενάδα. Το μίσος της για τον πρώην σύζυγό της, δεν ήταν κρυφό. Καταδικάστηκε σε 29 χρόνια φυλάκιση και αποφυλακίστηκε το 2014.

Σύμφωνα με το «GQ» τα γυρίσματα έγιναν στη Ρώμη και στις ιταλικές Άλπεις υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ρίντλεϊ Σκοτ βασισμένες στο βιβλίο της Σάρα Γκέι Φόρντεν «The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed» το 2001.

Το καστ του «House of Gucci» δημιουργεί προσδοκίες και ανυπομονησία με την εμβληματική μόδα του οίκου, τα αξιολάτρευτα πλάνα του Άνταμ Ντράιβερ ως Μαουρίτσιο Γκούτσι, και την έκπληξη ενός αγνώριστου Τζάρεντ Λέτο που υποδύεται τον Πάολο Γκούτσι. Πρωταγωνιστούν ακόμα ο Αλ Πατσίνο ως ο Άλντο Γκούτσι ο Τζέρεμι Άιρονς ως ο Ροδόλφο Γκούτσι και η Σάλμα Χάγιεκ.

Το «House of Gucci» θα κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες στις 24 Νοεμβρίου 2021.

Διαβάστε επίσης:

Ο Γκόρντον Ράμσεϊ εξόργισε Ιταλό σεφ: «Η ελληνική κουζίνα είναι καλύτερη» (video)

O Νίκος Αλιάγας ντυμένος τσολιάς σε πανηγύρι (Video)

Γιάννης Ζουγανέλης κατά του «The Bachelor»: «Λυπάμαι για τη σύγχρονη κοινωνία – Να αντιδράσει το #metoo» (Video)