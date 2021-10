Με ένα επιχρυσωμένο άγαλμα, που την αναπαριστά καβάλα σε άλογο, «τίμησαν» οι Βαυαροί την Άνγκελα Μέρκελ.

Αφορμή για το γλυπτό, που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, είναι η αποχώρηση της Άνγκελα Μέρκελ από την Καγκελαρία, μετά από 16 χρόνια.

Το άγαλμα φιλοτέχνησε ο Βίλχελμ Κοχ, είναι κατασκευασμένο από σκυρόδεμα με εκτυπωτή 3D και έχει ύψος 2,7 μέτρα και βάρος 1,5 τόνο.

Η Μέρκελ έχει «αποτυπωθεί» να ιππεύει ένα άλογο, στη λογική των παλιών ηγετών που ήταν έφιπποι.

H Γερμανίδα πολιτικός είναι ντυμένη με το χαρακτηριστικό κοστούμι της, με τα χέρια σταυρωμένα και μάλιστα το άγαλμα δεν έχει βάθρο, ενώ δεν υπάρχουν ούτε χαλινάρια αλλά ούτε και… σέλα.

Όπως αναφέρει η Welt, η έλλειψη βάθρου δεν είναι τυχαία, καθώς ο καλλιτέχνης εξηγεί ότι η Μέρκελ διαμόρφωσε πολιτική και αποτυπώνεται ως «ενθρονισμένη» κα ασφαλής.

Ο Κόχ δημιούργησε το άγαλμα «ως αμφίρροπο γλυπτό» και στο ερώτημα αν πρόκειται για εκτίμηση ή για ειρωνεία σημειώνει ότι «ένας δημόσιος φόρος τιμής σε άλογο το 2021 φαίνεται στους περισσότερους τόσο παράλογο όσο μια άμαξα με άλογο στη Φόρμουλα 1».

🇩🇪 Meanwhile a statue of German Chancellor Merkel was unveiled in a small Bavarian town. Per the artist, the statue features her in a pant suit, hands formed to a rhombus, sitting on an American Quarter Horse. Appreciation or irony, asked the artist? https://t.co/PzTvrA6BpL

Το άγαλμα προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στο ίντερνετ, με πολλούς χρήστες να το χλευάζουν και πολλούς να κάνουν παραλληλισμούς με τον… Πούτιν, ο οποίος είναι γνωστός για την… αγάπη του σε παροιμιώδες πόζες.

Some look at Chancellor Merkel as a champion of stoicism. May be that is why the artist Wilhelm Koch has created this equestrian statue now unveiled in the Bavarian village of Etsdorf. I wonder what Marcus Aurelius would have said? pic.twitter.com/TaGlgZLY2q